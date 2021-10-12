Опалювальний сезон: Україна не планує імпортувати вугілля з РФ чи Білорусі
Міністерство енергетики не розглядає питання імпорту вугілля з РФ чи Білорусі
Про це повідомляє пресслужба відомства.
“Для планового проходження опалювального сезону в Міненерго питання комерційного імпорту з Росії та Білорусі не розглядається. Міненерго зверталось до НКРЕКП з пропозицією заборони імпорту з Росії та Білорусі”, - йдеться у повідомленні.
Як додали у відомстві, збільшений майже у 2 рази в серпні графік накопичення передбачає можливість сталого проходження опалювального сезону у критичних умовах. Фінансову можливість генерації для закупівлі вугілля стабілізовано.
“Питання добровільного або примусового обмеження споживання електроенергії не стоять на порядку денному”, - додали у Міненерго.
- Міністр енергетики Герман Галущенко 8 жовтня заявив, що очікуване виробництво електроенергії атомними електростанціями дозволить зменшити потребу у вугіллі на близько 3 млн тонн.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.26
Купівля 26.26Продаж 26.49
-
EUR
Купівля 30.25Продаж 30.63
- Актуальне
- Важливе