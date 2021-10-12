Опалювальний сезон: Україна не планує імпортувати вугілля з РФ чи Білорусі

Про це повідомляє пресслужба відомства.

“Для планового проходження опалювального сезону в Міненерго питання комерційного імпорту з Росії та Білорусі не розглядається. Міненерго зверталось до НКРЕКП з пропозицією заборони імпорту з Росії та Білорусі”, - йдеться у повідомленні.

Як додали у відомстві, збільшений майже у 2 рази в серпні графік накопичення передбачає можливість сталого проходження опалювального сезону у критичних умовах. Фінансову можливість генерації для закупівлі вугілля стабілізовано.

“Питання добровільного або примусового обмеження споживання електроенергії не стоять на порядку денному”, - додали у Міненерго.

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