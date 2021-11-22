Опендатабот: майже 80% замовників у приватних виконавців судових рішень - це колектори і МФО
Майже 80% замовників у приватних виконавців судових рішень - це мікрофінансові організації та колектори, які через суд чи нотаріусів повертають борги
Про це повідомляє сервіс моніторингу реєстру компаній та судового реєстру Опендатабот.
За даними Опендатаботу, приватні виконавці не користуються популярністю у звичайних українців - наразі вони ведуть лише 2% проваджень від громадян. Тільки 7% примусових стягнень припадає на "нефінансовий" бiзнес.
Загалом приватні виконавці цього року відкрили 419 628 виконавчих проваджень.
Довідка: Приватний виконавець - суб'єкт незалежної професійної діяльності, уповноважений державою на здійснення діяльності з примусового виконання рішень, визначених законом та у спосіб і порядок, встановлений законом. Це нова юридична професія, яку запровадили після ухвалення 2 червня 2016 року Закону України "Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів" та нової редакції закону "Про виконавче провадження".
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