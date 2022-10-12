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Оператор мобільного зв’язку започаткував челендж на опалення пологових будинків

12 жовтня, 2022 середа
11:29
Новини

Компанія перераховує 20 тисяч євро та запрошує інші бізнеси долучитися до акції “Ліга тепла”

Ця зима буде надзвичайно  складною для  закладів охорони здоров’я. На відміну від освітніх, робити операції чи приймати пологи онлайн  - вони не можуть. А окупанти цілеспрямовано руйнують об'єкти тепло- та електропостачання. Допомогти державі у скрутний період береться вітчизняний бізнес.  Оператор мобільного зв’язку Vodafone започаткував акцію-челендж - “Ліга тепла” для опалення невеликих пологових будинків.. Першим у проєкті став пологовий будинок в Охтирці, що на Сумщині, яка сильно постраждала від російського вторгнення. 

До челенджу вже приєдналася міжнародна компанія роздрібної торгівлі товарами краси та здоров’я Watsons Ukraine, яка теж профінансувала цей проєкт на 20 000 євро.  Таким чином, спільна реалізація встановлення системи альтернативного опалення в Охтирці стала можливою за участю компанії Watsons Ukraine та Vodаfone Україна.

Медичний директор комунального некомерційного підприємства Охтирської міської ради.Олег Деніченко розповідає: “Компанія Vodafone Україна  вирішила встановити теплові насоси для нашого акушерсько-гінекологічного відділення. Це дасть змогу обігрівати або додатково підігрівати палати, якщо ТЕЦ не запрацює на  повну потужність”.  

На важливості такої ініціативи наголошує і  міський голова Охтирської територіальної громади Павло Кузьменко: “Це важливий соціальний момент. І приємний момент  для нашої громади взагалі. Уявіть собі, відтепер в кожному приміщенні буде стояти кондиціонер – взимку тепло, влітку прохолода”.  

Обладнання має високий коефіцієнт продуктивності,  воно надійне в експлуатації та екологічне. До челенджу “Ліга тепла” доєднатися може будь-яка компанія. Умова участі - зробити внесок еквівалентний 20 000 євро для встановлення альтернативних систем опалення в пологових будинках. 

“На порозі зимового сезону дуже сильно хочеться зігріти малюків, які народжуються в Україні. У мене самої є дві чудові внучки, і я знаю яким важливим є тепло для малечі. Тож український бізнес об'єднується у “Лігу тепла”, - пояснює мотиви акції генеральна директорка  Vodafone Україна Ольга Устинова

Компанія  закликає  український бізнес доєднатись до цієї благодійної ініціативи. Партнером ініціативи виступає благодійний фонд “Твоя опора”, який є одним з найбільших в Україні. Vodafone - одна з найбільших світових телекомунікаційних компаній, що надає широкий спектр послуг. Vodafone Україна – провідна українська телеком компанія, що надає послуги швидкісного інтернету 3G і 4G, фіксованого зв’язку та інтернету

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