Про це повідомляється на сайті Collins Dictionary.

Словом року 2022 стало permacrisis ("пермакриза"). Воно складається з двох частин: permanent (постійний) і crisis (криза). Цей термін описує "тривалий період нестабільності та незахищеності". Це одне з кількох слів, що стосуються поточних криз, з якими Велика Британія та світ стикалися та продовжують стикатися. Зокрема, як зазначається на сайті словника, ідеться про політичну нестабільність, війну в Україні, зміну клімату та кризу вартості життя.

Загалом словник обрав десятку слів, що стали визначальними цього року. Серед них є і нове написання слова Kyiv, яке замінило російськомовне прочитання Kiev.

У десятці слів є "Carolean" - прикметник, що описує все, що пов'язано з новим королем Великої Британії Карлом III та його правлінням. "Partygate", що вживається на позначення скандалу, що стався через вечірку за участі експрем'єра Великої Британії Бориса Джонсона. Вечірку влаштували під час пандемії протягом 2020 і 2021 років, попри встановлені для всіх обмеження.

У десятці популярних слів опинилося "Warm bank". Це термін на позначення місця, куди можуть прийти погрітися громадяни, які не можуть дозволити собі опалювати власні домівки.

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