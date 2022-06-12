Фахівець розповів про це в етері Еспресо.

"Оголошуючи число втрат у війні з Росією, керівництво України намагається отримати максимальну вигоду в плані отримання озброєння від західних партнерів. Але не вони ці втрати несуть і ця цифра наводить жах і знижує моральний дух саме українців, а не Заходу. На мій погляд, це стратегічна помилка керівництва країни", - зазначив Жданов.

Експерт наголосив, що зазвичай власні втрати у ході війни замовчуються, адже це деморалізує.

"На жаль, наше керівництво іноді застосовує тактику піару для того, щоб тримати преференції. Зазвичай у ході війни власні трати лишаються таємними, а оприлюднюються вже після завершення, адже це є сильним фактором, який деморалізує", - зауважив Олег Жданов.

У розмові з Марком Фейгіним радник голови ОП Олексій Арестович заявив, що Україна втратила у війні з РФ до 10 тис військових.

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