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Ексклюзив

Оприлюднення втрат наводить жах. Влада не так тисне на Захід, як деморалізує українців, - військовий експерт Жданов

12 червня, 2022 неділя
19:25
Суспільство Олег Жданов

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що оприлюдненням втрат українська влада не стільки тисне на Захід, щоб наші партнери надавали нам озброєння, скільки деморалізує українців, адже втрати жахають

Фахівець розповів про це в етері Еспресо.

"Оголошуючи число втрат у війні з Росією, керівництво України намагається отримати максимальну вигоду в плані отримання озброєння від західних партнерів. Але не вони ці втрати несуть і ця цифра наводить жах і знижує моральний дух саме українців, а не Заходу. На мій погляд, це стратегічна помилка керівництва країни", - зазначив Жданов.

Експерт наголосив, що зазвичай власні втрати у ході війни замовчуються, адже це деморалізує.

"На жаль, наше керівництво іноді застосовує тактику піару для того, щоб тримати преференції. Зазвичай у ході війни власні трати лишаються таємними, а оприлюднюються вже після завершення, адже це є сильним фактором, який деморалізує", - зауважив Олег Жданов.

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Новини
Україна
ЗСУ
Жданов
війна з Росією
втрати
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