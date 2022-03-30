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ОПУ підтримав створення Українського глобального університету, що об'єднає світові виші для українських стипендіантів і науковців

30 березня, 2022 середа
16:00
Суспільство ОПУ

Офіс Президента України підтримав ініціативу про створення Українського глобального університету, що об'єднає світові виші для українських стипендіантів і науковців

Про це повідомляється на офіційному сайті Офісу Президента України.

Як зазначається, за підтримки Офісу Президента України уряд, освітні заклади та громадські організації планують створити Український глобальний університет (Ukrainian Global University, UGU).
Стало відомо, що ця мережа має на меті обʼєднати найкращі освітні заклади світу та надати до них доступ українським стипендіантам, науковцям та викладачам. Крім того, їм будуть доступні нові стипендії та програми постдокторантури.

Учасники ініціативи UGU будуть мати можливість доступу до якісної освіти, а також зможуть проводити дослідження за кордоном, щоб потому застосовувати здобуті знання та навички в рідній країні.

Творці UGU планують організувати стажування та програми в Україні, що дадуть змогу їх учасникам швидко реінтегруватися та після повернення зробити свій внесок у відбудову країни.

До заснування Українського глобального університету долучилися провідні українські освітні заклади та організації.
Зокрема це Київська школа економіки, Ukraine Global Scholars, Український католицький університет, програма Emerging Leaders Program у Стенфордському університеті, Асоціація "Професійний уряд", технологічний університет SET University та Київський академічний університет.
Ініціативу також схвалили МОН України та Посольство України в США.

Головна мета UGU – подолати руйнівні наслідки російської агресії в Україні та залучити провідний світовий досвід для побудови нової України.

"Інтеграція України у світовий освітній простір була й залишається одним із ключових пріоритетів нашої держави. Зараз українські школярі, студенти, викладачі, науковці, які зазнали нищівних втрат внаслідок військової агресії Російської Федерації, потребують підтримки! Інвестуючи в освітній потенціал, ми спільно з провідними університетами світу та України інвестуємо в майбутнє. Започаткування Українського глобального університету – це заклик до всієї освітньої світової спільноти підтримати українських школярів, студентів, науковців у здобутті якісної освіти. Ці люди повернуться в Україну, щоб відбудовувати її після війни, маючи за спиною знання світового рівня", – зазначила радниця – уповноважена Президента України з питань Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту Ольга Будник.

Крім того стало відомо, що Стенфорд, Гарвард та десятки інших провідних університетів світу вже підтримали ініціативу.

"Стенфорд усвідомив важливість створення нових освітніх програм для українців шість років тому, коли ми започаткували Ukrainian Emerging Leaders Program. Випускники цієї програми вже внесли значні зміни для покращення України. Я підтримую UGU і звертаюся до всіх інших університетів світу із закликом підтримати українських студентів і науковців", – зазначив директор Інституту міжнародних досліджень Фрімена Споглі Майкл Макфол.

Якщо українські студенти або науковці бажають стати учасниками UGU, вони можуть скористатися спрощеним процесом подачі заявки на сайті. Після цього вони матимуть пройти повний або спрощений процес подачі заявки до будь-якого навчального закладу, вказаного на платформі, щоб підвищити свої шанси на вступ. Обов’язковою умовою участі в програмі для всіх студентів є повернення на батьківщину після завершення навчання або дослідження, щоб допомогти відновити Україну після війни.
 

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