Організатору "референдуму" окупантів у Запорізькій області повідомили про підозру, - ДБР

Про це повідомило Державне бюро розслідувань

Працівники ДБР заочно повідомили про підозру заступнику начальника одного з міських відділів Управління Державної міграційної служби у Запорізькій області, який організовував "референдум" на тимчасово окупованих територіях. Властиво, чоловік ще на початках тимчасової окупації частини території Запорізької області добровільно вступив до лав незаконно створеного "міграційного органу" та виконував вказівки і розпорядження керівників окупаційної адміністрації РФ.

Як наголошують у Державному бюро розслідувань, посадовець особисто брав участь у видачі паспортів Росії та організації "референдуму", який намагалися провести окупанти. Також він отримав нагороду від ворога за активну участь у прокті так званого "волевиявлення".

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