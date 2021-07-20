"Ось як це починається": Безос виклав відео перебування у польоті

Відео Безос виклав у Instagram.



"Ось як це починається", - підписав відео Безос.



У польоті астронавти спілкуються у невагомості, захоплено вигукуючи свої враження.

Нагадаємо, 20 липня, засновник компанії Amazon мільярдер Джефф Безос полетів у космос на ракеті New Shepard компанії Blue Origin.

Разом із Безосом полетіли його брат Марк, 82-річна астронавтка, учасниця Mercury-13 Уоллі Фанк і 18-річний Олівер Дейма - випускник нідерландської школи.

Раніше, 11 липня компанія британського бізнесмена Річарда Бренсона Virgin Galactic здійснила космічний політ із повним екіпажем, у тому числі з самим Бренсоном на борту. Апарат Бренсона піднявся на висоту до 90 км.