НАН заявила про загрозу "вибухових темпів" поширення COVID-19
"Ось як це починається": Безос виклав відео перебування у польоті
Американський мільярдер, засновник компанії Amazon мільярдер Джефф Безос оприлюднив відео перебування у капсулі під час польоту у космос на ракеті New Shepard компанії Blue Origin
Відео Безос виклав у Instagram.
"Ось як це починається", - підписав відео Безос.
У польоті астронавти спілкуються у невагомості, захоплено вигукуючи свої враження.
- Нагадаємо, 20 липня, засновник компанії Amazon мільярдер Джефф Безос полетів у космос на ракеті New Shepard компанії Blue Origin.
- Разом із Безосом полетіли його брат Марк, 82-річна астронавтка, учасниця Mercury-13 Уоллі Фанк і 18-річний Олівер Дейма - випускник нідерландської школи.
- Раніше, 11 липня компанія британського бізнесмена Річарда Бренсона Virgin Galactic здійснила космічний політ із повним екіпажем, у тому числі з самим Бренсоном на борту. Апарат Бренсона піднявся на висоту до 90 км.
Залиште коментар
Читайте також:
Київ
+23
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.09
Купівля 27.09Продаж 27.3
-
EUR
Купівля 31.83Продаж 32.22
- Актуальне
- Важливе
2021, вiвторок
20 липня
22:42
Напад на прикордонників у Сумській області: підозрюваних співробітників СБУ відправили під домашній арешт
21:56
Утиски ЗМІ та судової влади, корупція: Єврокомісія заявила про загрозу демократії в Угорщині та Польщі
21:29
Ексклюзив
Заробітчани з України після 5 років за кордоном не повертаються на Батьківщину, — Борис Кушнірук
20:55
Разом зі США, Канадою та ще 12 країнами: Україна візьме участь у міжнародних військових навчаннях Agile Spirit 2021 у Грузії
19:58
Понад 29 млн випадків: кількість заражень коронавірусом у РФ виявилася майже у 5 разів більшою за офіційні дані, - журналісти
19:35
"Тільки після вироку можна робити висновки щодо якості слідства": Монастирський про справу Шеремета
18:57
Цигарки на 6 млн грн у кабельних катушках: СБУ викрила канал контрабанди до ЄС тютюнових виробів
18:05
Через неявку міністра оборони РФ Шойгу до СБУ український суд розгляне клопотання про його затримання
17:03
Україну накриють грозові зливи, град та шквали, - Наталка Діденко попередила про погіршення погоди