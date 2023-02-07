Оштрафованого за сон про Зеленського росіянина оштрафували ще раз - за те, що розповів про перший штраф
На жителя російської Чити написали "доноси" через те, що чоловік розповів як його оштрафували за сон про Зеленського. Через "доноси" суд оштрафував читинця вдруге - цього разу на суму 70 тисяч рублів
Про це повідомляють російські ЗМІ.
"Доноси" на Івана Лосєва написали за репост репортажу від ВВС та за інтерв'ю для російського опозиційного телеканалу "Дождь". В обох матеріалах чоловік розповідав, як раніше його оштрафували за переказ сну про Зеленського в соцмережах.
"На мене написали два доноси дві різні жінки: одна з Примор'я, інша начебто з Чити. Одній не сподобався мій ефір на "Дожде". Іншій не сподобалося відео від ВВС у моїй стрічці. Обидва доноси будуть адміністративками", - розповів Лосєв.
Центральний районний суд Чити призначив Івану Лосєву два штрафи по 35 тисяч рублів за двома випадками "дискредитації" армії РФ.
- В грудні у російській Читі чоловіка оштрафували на 30 тисяч рублів за "дискредитацію" російської армії - він переказав у соцмережах сон про Зеленського
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