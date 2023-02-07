Про це повідомляють російські ЗМІ.

"Доноси" на Івана Лосєва написали за репост репортажу від ВВС та за інтерв'ю для російського опозиційного телеканалу "Дождь". В обох матеріалах чоловік розповідав, як раніше його оштрафували за переказ сну про Зеленського в соцмережах.

"На мене написали два доноси дві різні жінки: одна з Примор'я, інша начебто з Чити. Одній не сподобався мій ефір на "Дожде". Іншій не сподобалося відео від ВВС у моїй стрічці. Обидва доноси будуть адміністративками", - розповів Лосєв.

Центральний районний суд Чити призначив Івану Лосєву два штрафи по 35 тисяч рублів за двома випадками "дискредитації" армії РФ.