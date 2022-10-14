Оскароносний актор Куба Гудінг визнав себе винним у сексуальному домаганні та уникнув тюрми
Володар "Оскара", актор Куба Гудінг пішов на угоду з прокуратурою та визнав себе винним в одному з трьох випадків сексуальних домагань, в яких його звинуватили
Про це повідомляє Reuters.
54-річний оскароносний актор Куба Гудінг у квітні пішов на угоду з прокуратурою та, визнавши себе винним у легшому виді домагань (насильницьких дотиках), уникнув покарання. Разом з тим, визнання провини у вчиненні більш серйозного кримінального правопорушення, яке Гудінг робив у квітні, було вилучено зі справи суду. Про це заявив речник окружного прокурора Мангеттена.
За угодою актор мав шість місяців лікуватися від алкогольної залежності та перебувати на корекції поведінки й таким чином міг уникнути ув'язнення, якщо впродовж цього часу не вчинить інших злочинів.
"Потерпілих було троє, що призвело до шести пунктів обвинувачення. Звинувачення, що стосувалися двох із трьох, були повністю відхилені, а третій пункт завершився визнанням домагань як некримінального порушення", - розповів адвокат Френк Ротман.
Ідеться про інцидент, що стався в нічному клубі Нью-Йорка у 2018 році. Гудінг насильно поцілував працівницю клубу. Це було лише одне з десятків звинувачень у неадекватній поведінці володаря "Оскара", які вийшли назагал за останні роки. Деякі з обвинувачів Гудінга розкритикували суд за легкі наслідки для актора, а деякі продовжують проти нього позиватися.
Адвокати Гудінга стверджують, що надмірно старанні прокурори, охоплені запалом #MeToo, намагалися перетворити "звичайні жести" чи непорозуміння на злочини.
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