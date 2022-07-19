Основні ступори щодо призначення керівника САП сидять на Банковій, - політичний експерт Цибулько
Володимир Цибулько, політичний експерт, вважає, що у Татарова є величезний інтерес монополізувати весь правничий сегмент, який він курує
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
Володимир Цибулько прокоментував тривалий процес оголошення переможця конкурсу на посаду керівника САП.
"Це закарлюцтво. Я думаю, що основні ступори щодо розвитку сюжету навколо САП сидять на Банковій, і вони призупиняли процес. Тут окрема роль Татарова, який є фігурантом розслідувань і, мені здається, що у нього є величезний інтерес монополізувати весь правничий сегмент, який він курує. Тобто, фактично, підім'яти під себе, з метою зробити ручне керування цієї сфери", - зазначив політичний експерт.
- Криза з призначенням керівника САП тягнулася тривалий час. Ще в серпні 2020 року очільник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький пішов у відставку. Після цього відомство тимчасово очолював Максим Грищук.
- 2 грудня 2021 року посли країн Великої сімки закликали Україну призначити очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. 9 грудня керівник Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявив, що за посаду керівника САП відбувається "велика боротьба" та не виключив намагань деяких представників конкурсної комісії затягнути процес призначення.
- 20 грудня 2021 року Окружний адміністративний суд Києва частково задовольнив позов про скасування Порядку роботи комісії з обрання керівництва САП. В Офісі президента України заявили, що рішення ОАСК не є остаточним, і його треба проаналізувати. 21 грудня комісія отримала рішення ОАСК, проте продовжила співбесіди з кандидатами. Згодом комісія оголосила результати конкурсу, але потім відмовилася затверджувати їх. 24 грудня конкурсна комісія провалила голосування за затвердження кандидатури Клименка на посаду керівника САП.
- 12 січня цього року стало відомо, що з 23 грудня комісія чекає на відповідь Офісу генпрокурора, який має дати дозвіл на оголошення переможців. А Офіс генпрокурора підтвердив, що не веде спецперевірку, яка нібито блокує призначення керівника САП.
- 3 лютого конкурсна комісія з обрання керівника САП втретє не затвердила результатів конкурсу через відсутність кворуму. Наступне засідання комісії було заплановане на 22 лютого, проте не відбулося з тієї самої причини.
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