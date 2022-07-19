Основні ступори щодо призначення керівника САП сидять на Банковій, - політичний експерт Цибулько



Таку думку він висловив в етері Еспресо.



Володимир Цибулько прокоментував тривалий процес оголошення переможця конкурсу на посаду керівника САП.



"Це закарлюцтво. Я думаю, що основні ступори щодо розвитку сюжету навколо САП сидять на Банковій, і вони призупиняли процес. Тут окрема роль Татарова, який є фігурантом розслідувань і, мені здається, що у нього є величезний інтерес монополізувати весь правничий сегмент, який він курує. Тобто, фактично, підім'яти під себе, з метою зробити ручне керування цієї сфери", - зазначив політичний експерт.

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