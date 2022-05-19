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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Основні зусилля противник зосередив на Донецькому напрямку, проте без особливого успіху, - Генштаб

Основні зусилля противник зосередив на Донецькому напрямку, проте без особливого успіху, - Генштаб

19 травня, 2022 четвер
19:02
війна з Росією Війна з Росією, Генштаб ЗСУ

Ворог деморалізований, не отримує обіцяних виплат та вдається до дезертирства

Про це у вечірньому зведенні повідомив Генштаб ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала. Зберігається загроза ракетно-бомбових ударів по об’єктах цивільної та військової інфраструктури з території республіки білорусь.

На Сіверському напрямку противник продовжує обладнання додаткових вогневих позиції та захисних споруд у прикордонних районах Брянської та Курської областей. З метою уточнення положення наших підрозділів, позицій артилерії і маршрутів висування ворог вів повітряну розвідку за допомоги БпЛА.

Ворог обстріляв із артилерії та мінометів прикордонні населені пункти Сумської області: Есмань, Сопич та Середина-Буда.

На Слобожанському напрямку противник основні зусилля зосереджував на утриманні зайнятих позицій і недопущенні просування Сил оборони вглиб тимчасово зайнятої території. В окремих районах намагався проводити безуспішні контратаки з метою відновлення втрачених позицій.

Тривають бойові дії в районах населених пунктів Тернова та Борщова. Ворог веде посилену повітряну розвідку.

На Слов’янському напрямку противник здійснював обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Пришиб, Грушуваха та Богородичне.

На Донецькому напрямку, з метою покращення тактичного положення в окремих районах, ворог активізував наступальні та штурмові дії.

В районі Сєверодонецька противник вів штурмові дії, зазнав втрат та відійшов на раніше зайняті позиції. Тривають бойові дії в районі населеного пункту Тошківка.

Окупанти проводили наступальні дії в районі населеного пункту Олександропіль (до 2016 року - Розівка) Ясинуватського району та намагалися покращити тактичне положення в районах населених пунктів Пилипчатине, Дружба і Трипілля. Успіху не мають.

На Авдіївському напрямку, за підтримки артилерії ворог вів штурмові дії в районі Новобахмутівки, успіху не має, зазнав втрат і відступив.

На Курахівському напрямку противник, за підтримки реактивної артилерії і важких вогнеметних систем вів наступ в районах населених пунктів Степне, Славне та Мар’їнка, успіху не має.

На Лиманському напрямку ворог наступальні дії не проводив, обстрілював цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Озерне та Лиман.

На Південнобузькому напрямку ворог активних бойових дій не проводив. Під прикриттям вогню мінометів та ствольної артилерії продовжував заходи інженерного обладнання позицій. Посилив угруповання підрозділами радіоелектронної боротьби.

В Бессарабському операційному районі на території Придністровського регіону Республіки Молдова обстановка змін не зазнала.

Корабельні угруповання противника в акваторії Чорного та Азовського морів продовжують виконувати завдання ізоляції районів бойових дій, ведення розвідки, підтримки дій наземного угруповання та блокування цивільного судноплавства.

На тимчасово захоплених територіях України ворог продовжує здійснювати заходи адміністративно-поліцейського режиму, порушує права та свободи мирних жителів, забороняє вільне пересування та переміщення на територію підконтрольну уряду України.

Особовий склад ворога деморалізований, обіцяні виплати за участь у бойових діях командуванням російських окупаційних військ не здійснюються. Особовий склад продовжує зазнавати значних втрат в боях із Силами оборони України. Фіксуються випадки дезертирства окремих підрозділів окупаційних військ.

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Генштаб ЗСУ
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