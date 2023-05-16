Основний у армії: у США схвалили продаж гвинтокрилів Chinook Німеччині
Адміністрація президента США Джо Байдена схвалила продаж Німеччині вертольотів Chinook на загальну суму $8,5 млрд
Про це повідомляє Голос Америки.
Угода передбачає поставку Німеччині 60 вертольотів Chinook з двигунами і запасними частинами, зокрема з системами попередження про ракетну атаку.
Покупкою Німеччина має намір розширити можливості військових перевезень великої вантажопідйомності і сприяти стримуванню регіональних загроз.
У контракті прописано, що вертольоти не призначені для використання в Україні.
"Продаж підтримає зовнішню політику та національну безпеку Сполучених Шатів, підвищуючи безпеку союзника по НАТО, який є важливою силою для політичної та економічної стабільності в Європі", - заявили у Державному департаменті США.
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