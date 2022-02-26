Основною метою окупантів є оточення та блокування Києва, проте наступ зупинено на всіх напрямках – Генштаб ЗСУ

Про це йдеться у зведенні станом на 11:00 26 лютого щодо російського вторгнення від Генерального штабу ЗСУ.

Основною метою операції окупантів є оточення і блокування КИЄВА, “демілітаризація” і "денаціоналізація" України, примушення українського керівництва до зміни політичного курсу на російських умовах.

Як наголосили у Генштабі, підрозділи російських окупантів втрачають наступальний темп, вони очікують введення у бій додаткових підрозділів і вимушені зупинятися для поповнення запасів.​

Водночасс ворога зупиняють на всіх напрямках.



Так, на Поліському напрямку до семи батальйонних тактичних груп ворога зупинено в районах БОРОДЯНКИ, БУЧІ, ВИШГОРОДА. Російські загарбники частково втратили боєздатність та намагаються перегрупуватись.​

Російські окупанти здійснили спробу висадки повітряного десанту в районі ТОМИЛІВКИ та на аеродромі ВАСИЛЬКІВ, десант був знищений.

На Сіверщині російські окупанти силами до 14 БТГр продовжують наступ з метою блокування КИЄВА з північного сходу, але їх зупинили підрозділи ЗС України в районі міст НІЖИНА, ВЕЛИКОЇ ДОРОГИ, ОБИЧІВА.



Також наступ окупантів зупинено в районах СУМ, ПРИЛУК та КИЄВА.



На цьому напрямку за час операції введено 17 БТГр. Резервів у окупанта не залишилося.​

На Слобожанщині до 12 батальйонних тактичних груп окупантів зі складу 1 танкової та 20 загальновійськової армій зупинений перед ОХТИРКОЮ та в районах БОГОДУХОВА, ДЕРГАЧІВ, ПЕЧЕНЕГІВ.

На Таврійському напрямку противник продовжує наступальні дії та змушений вводити другі ешелони у напрямку – до 3 БТГр зі складу 58 загальновійськової армії Південного військового округу.

Щодня загарбники втрачають десятки танків, сотні броньованих машин і тисячі російських солдат.

Слобожанське угруповання ЗСУпродовжує ведення оборонної операції. Зупинило й утримує переважаючі сили російських окупантів.

Угруповання Повітряних Сил ЗСУкраїни відбиває повітряні удари, продовжує ведення систематичних бойових дій. Протягом доби авіація Повітряних сил виконали 34 вильоти на вогневе ураження скупчень живої сили та техніки в районі залізничної станції ГОРОДНЯ Чернігівської області та автомобільного мосту в районі населеного пункту Херсон.



ВАYRАКТАR – ТВ2 вразив цілі південніше аеродрому ГОСТОМЕЛЬ.​

Угруповання об’єднаних сил веде оборонну операцію, утримує зайняті позиції вздовж лінії розмежування. Противник успіху немає на жодному з напрямків.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb