Відповідне сторіс зʼявилось в Instagram дружини українського танцівника.

Підписники Лілії поцікавились, чому телевізійна зірка, відвізши родину у безпечне місце, сам не повернувся захищати Україну. У відповідь жінка зазначила, що вважає це запитання "як мінімум некоректним". Вона зауважила, що це їхня особиста справа, натомість сама Лілія "поважає вибір кожного".

Також вона наголосила, що вони з чоловіком допомагають Україні, утім, не пояснила, як саме.

"По-перше, я вважаю, що ставити такі питання як мінімум некоректно. Це особиста справа кожного. У всіх різні історії та причини. Кожен переживає війну по-своєму. Я поважаю вибір кожного. Вдячна чоловіку, що ми зараз у безпеці. Ми також допомагаємо на своєму фронті", - написала дружина Ями.

Вона додала, що наразі планів повертатися додому нема.

"Додому хочеться, але безпека сина перш за все", - написала жінка.

Влада Яму неодноразово критикували в соцмережах за його виїзд за кордон та відвідування там вечірок.