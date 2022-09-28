"Особиста справа кожного": дружина Влада Ями прокоментувала виїзд чоловіка за кордон
Лілія Яма відповіла користувачам соцмереж на закиди щодо того, що її чоловік Влад Яма виїхав з України до США після повномасштабного вторгнення російської армії
Відповідне сторіс зʼявилось в Instagram дружини українського танцівника.
Підписники Лілії поцікавились, чому телевізійна зірка, відвізши родину у безпечне місце, сам не повернувся захищати Україну. У відповідь жінка зазначила, що вважає це запитання "як мінімум некоректним". Вона зауважила, що це їхня особиста справа, натомість сама Лілія "поважає вибір кожного".
Також вона наголосила, що вони з чоловіком допомагають Україні, утім, не пояснила, як саме.
"По-перше, я вважаю, що ставити такі питання як мінімум некоректно. Це особиста справа кожного. У всіх різні історії та причини. Кожен переживає війну по-своєму. Я поважаю вибір кожного. Вдячна чоловіку, що ми зараз у безпеці. Ми також допомагаємо на своєму фронті", - написала дружина Ями.
Вона додала, що наразі планів повертатися додому нема.
"Додому хочеться, але безпека сина перш за все", - написала жінка.
Влада Яму неодноразово критикували в соцмережах за його виїзд за кордон та відвідування там вечірок.
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