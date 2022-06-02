Особливості повторного перетину українсько-польського кордону та виїзд в інші країни ЄС. Інформація від посольства

Про це інформує громадська спілка Visit Ukraine.

Українці можуть знаходитись легально в Польщі протягом 18 місяців, починаючи з 24 лютого, якщо мета в'їзду - отримання міжнародного захисту. PESEL UKR є підтвердженням та факт реєстрації в країні незалежно від наявних проїзних документів.

Якщо людина їде з Польщі більше ніж на 30 днів однією поїздкою, то вона втрачає міжнародний захист, соцзабезпечення та право пільгового в'їзду. Якщо ж менше 30 днів, мають пустити зворотньо, утім остаточне рішення за польською Прикордонною службою.

"Громадянин України, в’їзд якого на територію Республіки Польща з території України не пов’язаний з військовими діями, а має характер регулярного прикордонного руху, підлягає прикордонному контролю на принципах, визначених у Шенгенському кодексі про кордони (наявність біометричного паспорта та дотримання коридору перебування до 90 днів протягом 180 днів)", - інформують в посольстві.

Крім того, українські прикордонники мають право відмовити у повторному виїзді з України без закордонного паспорта, адже українці мають право виїхати з будь-яким наявним документом, що підтверджує особу, лише один раз.

"Якщо ви бажаєте їхати далі до ЄС, але минуло понад 90 днів перебування, то це допустимо лише у тому випадку, якщо ви плануєте "взяти" захист іншої країни ЄС. Легальне переміщення в межах Шенгенської зони можливо за наявності короткострокової чи довгострокової візи або дозволу на проживання, виданого державою-членом ЄС", - йдеться в повідомленні.

Перетинати кордон з підозрілою занадто часто не дозволено.

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