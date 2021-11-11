Останній білий президент Південної Африки Фредерік де Клерк помер у віці 85 років

Про це повідомляє BBC.



85-річний Фредерік де Клерк помер у четвер 11 листопада. Раніше цього року в нього діагностували рак, повідомив його речник.



Останній білий президент Південно-Африканської Республіки був ключовою фігурою у переході країни до демократії. Він правив країною з вересня 1989 року по травень 1994 року.



Де Клерк звільнив правозахисника Нельсона Манделу після 27 років в'язниці у 1990 році та скасував перелік законів апартеїду, які дискримінували темношкіре населення.



На наступний рік після обрання президентом він зняв заборону із роботи партії Мандели Африканський Національний Конгрес.



Фредерік де Клерк розділив Нобелівську премію миру з Манделою, який став наступним після нього президентом ПАР, за закінчення правління білих у країні.



Проте для Південної Африки він став суперечливою постаттю. Багато темношкірих звинувачували його у недостатній протидії жорстокості режиму апартеїду, а білі екстремісти вважали його зрадником.



Довідка: Апартеїд - офіційна політика расової дискримінації, сегрегації та гноблення чорношкірого населення, яку впродовж 1948-1991 рр. проводили правлячі кола Південно-Африканської Республіки.



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