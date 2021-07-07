"Останній обмін відбувся, бо прізвища політв'язнів називав Зеленський": дружина заарештованого в Криму журналіста Єсипенка провела одиночний пікет під ОП

Про це повідомляють Крим.Реалії.



"Ми, родичі політв'язнів, просимо зустрічі з президентом. Ми боремося за звільнення своїх рідних, а президент і органи влади мовчать. Наші діти ростуть без батьків, а політв'язні виживають у тюрмах Росії, перебуваючи на межі життя і смерті. Останній обмін відбувся завдяки тому, що прізвища політв'язнів звучали з вуст президента", – заявила Єсипенко.

Вона сказала, що після арешту чоловіка відправила три звернення Зеленському.

"З відповідей, які я отримала, випливає, що Офіс президента України переклав відповідальність на СБУ", – зазначила Катерина.

З Офісу президента до жінки поки ніхто не вийшов.

Нагадаємо, окупанти затримали кореспондента "Радіо Свобода" Владислава Єсипенка 10 березня 2021 року. Його звинуватили в незаконному виготовленні вибухового пристрою.

ФСБ РФ стверджує, що затримала Єсипенка, "щоб не допустити проведення ним підривних акцій в інтересах українських спецслужб".

Адвокат Олексій Ладін заявив, що слідчі ФСБ за підсумками дактилоскопічної експертизи не виявили відбитків на вибухівці, нібито знайденій у машині Єсипенка.

12 березня Єсипенка помістили під варту. 1 квітня так званий "Київський районний суд Сімферополя" продовжив його арешт до 11 липня.

До затриманого журналіста протягом 27 днів не допускали адвокатів. Пізніше він повідомив про тортури з боку російських спецслужб.

6 липня окупаційний суд в Сімферополі продовжив на пів року арешт незаконно утримуваного громадянина України журналіста Владислава Єсипенка