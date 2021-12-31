Оточення Зеленського штовхає його на шлях Януковича і Лукашенка – Порошенко в інтерв´ю "Газеті виборчій"

Польський журналіст, зокрема, процитував Порошенку книжку розмов Енн Епллбом з Дональдом Туском "Вибір". "Туск розповів про свій візит до Києва і спілкування з президентом Зеленським. "Я побачив у ньому, - ствердив Туск, - справжню рішучість, навіть лють, коли він сказав, як сильно хоче посадити Порошенка. Було видно, що опозиція в Україні для нього більша емоційна проблема, ніж Росія». Як ви це прокоментуєте?", – запитав Адам Міхнік.

"Звичайно, я хотів би це прокоментувати з гумором, але в мене не вистачає слів. Поблизу кордонів України розташована російська армія, наші західні партнери, зокрема Сполучені Штати, з другої половини жовтня б’ють в набат. В цих умовах Україна має робити рух у двох напрямках: зміцнювати міжнародну підтримку та укріплювати внутрішню єдність, включно з підвищенням боєздатності Збройних сил. А Зеленський щотижня коментує Порошенка. Питання суверенітету, територіальної цілісності й відсічі агресії його турбують менше, ніж власний рейтинг. Він хоче домовитися з Путіним, а Порошенка атакує", – зауважує лідер опозиції.

"Зеленський – це президент серіалу. Він живе сценаріями, відосиками, піар-картинкою. Що робити з Путіним – він не знає. Думає, що потрібно ініціювати якусь зустріч у будь-якій формі: віч-на-віч, в Нормандському форматі, чи за участю американців. Для нього головне – зустрітися з Путіним, подивитися йому в очі, бо він все ще хоче побачити там мир", – зазначає Петро Порошенко.

"Але ми бачимо, що народ розчарований Зеленським. Причиною розчарування є сам Зеленський. Це абсолютно природній фініш політика-популіста. В такій ситуації політик змінюється, щоб завоювати довіру. Зеленський пішов іншим шляхом. Запропонував змінити виборче законодавство, щоб так само, як в Росії, можна було голосувати по інтернету", – зауважує Порошенко і наголошує: це прямий шлях до масштабних фальсифікацій.

"Оточення Зеленського штовхає його на шлях Януковича і Лукашенка. Репресувати політичну опозицію, ліквідувати незалежні суди і прокуратуру. І як вишенька на торті – висунути лідеру проєвропейської опозиції звинувачення в державній зраді та фінансуванні тероризму", – резюмує Петро Порошенко.