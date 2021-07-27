Отримали осколкові поранення: у харківський госпіталь гелікоптером доставили двох військовослужбовиць
В зоні ООС поранили двох жінок-військових - їх доставили в харківський шпиталь
Про це повідомив провідний хірург Військово-медичного клінічного центру Північного регіону Сергій Шипілов, передає 057.ua.
Одна з жінок - у важкому стані. Їй 51 рік - понад 5 років вона служить в Збройних силах України.
"Вона отримала поранення з пошкодженням діафрагми, тонкої і товстої кишок. Осколок потрапив до відділку хребта. Під час операції видалили певну кількість крові. Зараз нейрохірурги планують видалити осколок з хребта. Жінка перебуває на штучній вентиляції легень у медикаментозному сні", - зазначив Шипілов.
У другої жінки - середній ступінь тяжкості. Вона отримала непроникаючу рану живота і поранення правої кінцівки. Їй 47 років - півтора року вона служить в ЗСУ.
Як повідомляє хірург, обидві потерпілі - із Сумської області, служать за контрактом в одній бригаді.
Він додав, що всього в липні в Харківський військовий госпіталь потрапили 10 поранених і 8 травмованих. Зараз тут знаходяться 9 поранених, 3 травмованих і більше 20 хворих з ООС.
Також найближчим часом повинні доправити наземним транспортом ще кількох поранених легкого ступеня тяжкості.
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