Отступающій год в РФ. "КонЄц спЄцопЄрацИЇ", 18:00
Кремлівські прихвосні змінили курс, війни вже не хочуть. План відновлення загарбаних територій від Путлєра. У Гіркіна-Стрєлкова свої прогнози на майбутнє Московії
Більше про "пАбЄду" росіян, яка перетворилася на "побЄг", розкаже й покаже Анна-Єва Мельник в програмі "Конєц спєцопєрациї".
ЗСУ розвінчали міфи про "нЄпобЄдІмость рАсЄї" та її "вторую армІю мІра". Щопонеділка о 18:00 дивіться "КонЄц спЄцопЄрацИЇ". Це авторська програма Анни-Єви Мельник. В котрій, журналістка розповідає про падіння "рускАвА мІра" та реальне життя на московських болотах.
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