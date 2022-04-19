Бійці ОТУ "Схід" 19 квітня відбили 3 атаки, знищили 30 окупантів, 10 бронемашин та вертоліт
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські війська продовжували здійснювати наступальні дії
Про це повідомляє штаб угрупування.
"19 квітня, українські воїни відбили 3 атаки ворога. У результаті боїв було знищено: особового складу – 30, танків – 2, БТР/БМП – 8, АТ – 2, вертольотів – 1", - йдеться у повідомленні.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
30.47
Купівля 30.47Продаж 31.97
-
EUR
Купівля 32.74Продаж 34.52
- Актуальне
- Важливе