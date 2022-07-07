Про це пише Андрій Тарасенко, головний аналітик GMK Center

Як зазначає аналітик, виробники залізорудної сировини першими з великих промислових підприємств відновили роботу після шоку на початку повномасштабної війни. Підприємства галузі працювали з 50% завантаженням. А оскільки відновити виробництво чавуну та сталі в Україні було складно, то для вітчизняних гірничорудних компаній єдиною можливістю працювати став експорт.

До війни 60% експорту ЗРС відправляли на експорт морем до Китаю, країн MENA, Туреччини. Натомість тепер, в умовах блокади морських портів, єдиною можливістю експортувати стала Європа. Завдяки відмові європейських металургів від роботи з російськими постачальниками Україна отримала змогу наростити поставки до Європи та частково компенсувати втрату заморських ринків. Зокрема, вдалося наростити частку України на ринку ЄС до 30%.

Спроби відновити експорт до Китаю (через румунський порт Констанца, через Польщу до порту Свиноуйсьце) не були вдалими. Зрештою, починаючи з другої половини квітня, цінова ситуація на ринку ЗРС спочатку зробила нерентабельними поставки до Китаю, а тепер створює ризики для всього українського експорту ЗРС до Європи.

Надії вітчизняних гірників на подальше підвищення активності та випуску продукції не справдилися. Окрім того, вкрай негативно на ситуацію на сировинних ринках вплинули такі події:

економіка Китаю різко сповільнилася на фоні локдаунів, які були масштабнішими, ніж початковий локдаун у лютому-березні 2020 року;

США активізували кампанію боротьби з інфляцією: було підвищено базову відсоткову ставку, що було посилено вербальними інтервенціями.

Загалом ціни на ЗРС обвалилися від початку червня на 20%, на брухт – на 27%. Ціни на прокат – на 23%. Різко скоротилася маржа виробників. Вони, своєю чергою, чинять тиск на виробників сировини, змушуючи знижувати ціни. З огляду на такий розвиток ситуації кінцеві покупці просто відійшли вбік. І падіння прискорилося, спричинивши в останні кілька днів паніку на ринку.

Ще рік тому, коли ціна залізорудної дрібноти Fe62% у Китаї була на рівні $116, здавалося, що це цілком прийнятна цифра. Але це було рік тому. Сьогодні ситуація інша – зумовлена як війною, так і непродуманою регуляторною політикою "обскубування" платоспроможних секторів економіки. У результаті запасу міцності на випадок такого роду форс-мажорів у вітчизняної гірничорудної галузі немає.

Ще однією проблемою стала собівартість. Собівартість виробництва ЗРС значно зросла ще до війни. Так, на кінець 2021 року грошові витрати на виробництво окатишів у Ferrexpo становили $55,8 за тонну, що на 34% вище, ніж роком раніше. Причин цього є кілька. По-перше, стрибок цін на енергоресурси, на які припадає 46% у структурі витрат. По-друге – підвищення ставок ренти за видобуток залізної руди. Торік підвищення ренти в масштабах галузі означало зростання витрат на $120 млн.

Цього ж року ситуація з витратами в галузі ще більше посилилася, оскільки електроенергія та дизельне паливо значно зросли в ціні. Оптова ціна електроенергії (base) додала 62% р./р., дизель – більш як удвічі, природний газ – до трьох разів. З урахуванням структури собівартості це може означати зростання грошових витрат до 30% р./р. в доларовому еквіваленті.

Наприкінці 2021 року Верховна Рада знову переглянула механізм і ставки ренти, що може призвести до зростання витрат гірничодобувних компаній на $200-600 млн уже цього року.

Навіть валютна політика проти гірничорудної галузі. За рахунок фактичного існування двох різних курсів експортер втрачає до 15% виручки.

До цього додалося зростання транспортних витрат. Розуміючи всі складнощі логістики з України, європейський покупець приймає лише умови DAP, перекладаючи всі ризики на продавця. Що довше вагони очікують на кордоні (а сьогодні це може бути до двох місяців), то більше платить експортер.

Минулого року 34% зростання витрат переклали на покупця – і все працювало. Але тепер кон’юнктура змінилася, і зростання витрат припало на період падіння цін, що ставить практично весь вітчизняний експорт ЗРС під питання.

Масштаб трагедії

Ціни на ЗРС на єдиному сьогодні для нас європейському ринку на 24 червня становлять:

аглоруда – $70-80 DAP за тонну, залежно від вмісту заліза;

концентрат – $90-100 за тонну;

окатиші – $130-140 за тонну.

Вартість транспортування ЗРС залізницею до ЄС становить до $70 за тонну, якщо говорити про балтійські порти в Польщі. За таких цін на ринку про поставки аглоруди апріорі говорити не доводиться. Ціна концентрату також уже опустилася нижче за точку беззбитковості. Окатиші, продукція з найвищою доданою вартістю, поки що тримаються практично на межі рентабельності.

Тобто майже весь український експорт залізорудної сировини у червні став нерентабельним.

Наслідки вже помітно: плани виробництва на червень знизилися в порівнянні з травнем. Сьогодні середній рівень завантаження галузі знизився до 45% у порівнянні з довоєнним періодом. Обсяг експорту в червні ще має становити до 2 млн. т. Ціни, які ми бачимо зараз, передбачають поставку в серпні. Кінець літа та решта року буде дуже непростим для галузі.

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