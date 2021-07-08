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Головна Новини Палиця розповів, скільки втрачає Україна через безробіття і як цьому завадити 

Палиця розповів, скільки втрачає Україна через безробіття і як цьому завадити 

8 липня, 2021 четвер
15:42
Новини

Майже 3 мільйони українців нині працюють за кордоном, при цьому масовий відтік "заробітчан" завдає державі 27 млрд доларів збитків щорічно

Такі приголомшливі цифри наводить у своєму блозі на УНІАН лідер партії "ЗА МАЙБУТНЄ", народний депутат України Ігор Палиця.

На його переконання, повернути українців додому зможуть лише рішучі кроки держави з відродження національної промисловості та створення сучасних підприємств із високооплачуваними робочими місцями.

За словами нардепа, влада ще рік тому урочисто оголосила про запуск програми зі створення 500 тисяч нових робочих місць. Натомість за цей рік роботу втратили 2 мільйони українців. І, підбиваючи підсумки першого року роботи уряду, прем’єр-міністр Денис Шмигаль назвав їхню програму вже інакше — "програмою зі збереження 500 тис. робочих місць".

"Втрати від трудової міграції вдвічі більші, ніж загальна сума переказів, які українські мігранти переказують додому. Та найголовніше — Україна втрачає українців! Дуже прикро, що 50% мігрантів — це висококваліфіковані працівники, на підготовку яких держава витратила багато років. Такий відтік професіоналів створює в Україні гострий дефіцит висококваліфікованої робочої сили, без якої не розвиватиметься економіка країни", — зазначає лідер "ЗА МАЙБУТНЄ".

Наприклад, у сусідній Польщі, де також вводилися жорсткі обмежувальні заходи у зв’язку з епідемією, безробіття сьогодні складає лише 3,5%, у той час як в Україні — 10,5%. Водночас приблизно 50% економіки України перебуває "в тіні". На думку Ігоря Палиці, для вирішення проблеми безробіття, що тягне за собою відтік робочої сили, влада має зосередитись на відродженні промисловості, насамперед, високотехнологічних та наукоємних виробництв. І паралельно з цим послідовно виводити економіку "з тіні".

"Бізнес повинен мати довіру до держави, яка базується на конкретних гарантіях. Влада має забезпечити стабільне та зрозуміле податкове законодавство, знизити податки, надавати доступні кредити та пріоритетний доступ українських виробників до держзамовлення. Так ми зможемо відродити виробництво, збільшити кількість робочих місць і зупинити відтік українців за кордон", — зазначив Ігор Палиця.

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