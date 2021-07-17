Пандемія в Україні: 591 нових заражень, 16 смертей
За добу 16 липня 2021 року в Україні зафіксовано 591 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 41, медпрацівників - 9)
Про це із посиланням на Мінохорониздоров'я інформує Еспресо.TV.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 438 осіб;
летальних випадків – 16;
одужало – 676 осіб;
За добу протестовано:
методом ПЛР – 18 006 осіб,
методом ІФА – 8 718 осіб,
експрес-тестами – 14 648 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 244 196 осіб;
одужало – 2 180 957 осіб;
летальних випадків – 52 718;
проведено ПЛР-тестувань – 11 138 052.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (171), Одеській (60), Дніпропетровській (40), Харківській (35) та Київській (33) областях.
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