Пандемія в Україні: 591 нових заражень, 16 смертей

Про це із посиланням на Мінохорониздоров'я інформує Еспресо.TV.



Також за минулу добу:



госпіталізовано – 438 осіб;

летальних випадків – 16;

одужало – 676 осіб;



За добу протестовано:



методом ПЛР – 18 006 осіб,

методом ІФА – 8 718 осіб,

експрес-тестами – 14 648 осіб.



За весь час пандемії в Україні:



захворіло – 2 244 196 осіб;

одужало – 2 180 957 осіб;

летальних випадків – 52 718;

проведено ПЛР-тестувань – 11 138 052.



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (171), Одеській (60), Дніпропетровській (40), Харківській (35) та Київській (33) областях.





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