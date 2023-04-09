Папа Франциск попросив у Бога "допомоги" для українців та "великоднього світла" для росіян

Текст його звернення опублікував портал Vatican News.

"Допоможи любому українському народові на дорозі до миру та вилий великоднє світло на російський народ. Утіш поранених і тих, хто втратив через війну своїх близьких, і вчини, щоби полонені змогли повернутися цілі і здорові до своїх сімей. Відкрий серця всієї міжнародної спільноти, щоби вона докладала зусилля для того, щоби покласти край цій війні та всім конфліктам, які обагряють світ кров’ю", - сказав понтифік, адресувавши свої слова до Бога.

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Окремо духовний провідник католиків згадав різні країні світу, що потерпають від соціально-економічних та політичних негараздів.

"Дозвольмо радісному звіщенню Великодня, світлу, що просвічує темряву й пітьму, в яких надто часто огорнутий світ, вразити нас! Поспішаймо подолати конфлікти й поділи та відкрити наші серця на найбільш потребуючого! Поспішімо ходити стежками миру й братерства!", - наголосив голова Ватикану.