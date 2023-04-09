Папа Франциск попросив у Бога "допомоги" для українців та "великоднього світла" для росіян
Під час виступу з великоднім посланням у неділю, 9 квітня 2023 року, Папа римський Франциск згадав як українців, так і росіян
Текст його звернення опублікував портал Vatican News.
"Допоможи любому українському народові на дорозі до миру та вилий великоднє світло на російський народ. Утіш поранених і тих, хто втратив через війну своїх близьких, і вчини, щоби полонені змогли повернутися цілі і здорові до своїх сімей. Відкрий серця всієї міжнародної спільноти, щоби вона докладала зусилля для того, щоби покласти край цій війні та всім конфліктам, які обагряють світ кров’ю", - сказав понтифік, адресувавши свої слова до Бога.
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Також Папа Франциск молився за жертв землетрусу в Туреччині та Сирії, за діалог між Ізраїлем та Палестиною
Окремо духовний провідник католиків згадав різні країні світу, що потерпають від соціально-економічних та політичних негараздів.
"Дозвольмо радісному звіщенню Великодня, світлу, що просвічує темряву й пітьму, в яких надто часто огорнутий світ, вразити нас! Поспішаймо подолати конфлікти й поділи та відкрити наші серця на найбільш потребуючого! Поспішімо ходити стежками миру й братерства!", - наголосив голова Ватикану.
- Нагадаємо, Папа Франциск принципово не їде до України, адже, як він стверджує, при цьому він би мав відвідати й Росії, але керівництво тієї країни проти такого візиту.
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