Про це повідомило видання Vatican News.

"Залишаймося завжди близькими з нашими братами й сестрами в багатостраждальній Україні, близькими в молитві та близькими в конкретній солідарності. Мир – можливий! Не мирімося з війною!" – закликав він, промовляючи до прочан, які зібралися на площі Святого Петра у Ватикані на недільну молитовну зустріч.

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Повідомляється, що під час вранішньої недільної Святої Меси з нагоди Всесвітнього дня бідних глава католицької церкви у своїй проповіді також згадував про жорстокість, якої зазнає український народ, та закликав світ до молитовної та матеріальної солідарності з українським народом.

На початку серпня Папа Римський обговорив можливий візит до Києва з українським послом.

24 серпня Папа Франциск заявив, що російська пропагандистка Дарья Дугіна є однією з "невинних, убитих через війну".

25 серпня МЗС України викликало апостольського нунція, аби висловити розчарування словами Папи Франциска про Дугіну.

Пізніше стало відомо, що лікар не рекомендує Папі Франциску їхати до України та Росії.

Ватикан висловив готовність стати посередником у разі відновлення переговорів України з Росією.

6 листопада Папа Франциск заявив, що його вражає жорстокість російських військових, бо він "має велику пошану до гуманізму російського народу".

7 листопада посол України в США Оксана Маркарова порадила Папі Римському уважніше читати твори письменника Федора Достоєвського, у відповідь на його вислів про "гуманізм російського народу".

9 листопада Папа Римський Франциск заявив, що війну Росії проти України можна вирішити "м'якою силою діалогу", а не зброєю

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