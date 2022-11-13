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Папа Франциск закликав не миритися з війною та пам'ятати про український народ

13 листопада, 2022 неділя
17:28
Новини Папа Римський Франциск

Під час недільної зустрічі з паломниками у Ватикані Папа Римський Франциск закликав "не миритися з війною", не забувати про багатостраждальний український народ у молитві та в конкретних справах солідарності

Про це повідомило видання Vatican News.

"Залишаймося завжди близькими з нашими братами й сестрами в багатостраждальній Україні, близькими в молитві та близькими в конкретній солідарності. Мир – можливий! Не мирімося з війною!" – закликав він, промовляючи до прочан, які зібралися на площі Святого Петра у Ватикані на недільну молитовну зустріч.

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Повідомляється, що під час вранішньої недільної Святої Меси з нагоди Всесвітнього дня бідних глава католицької церкви у своїй проповіді також згадував про жорстокість, якої зазнає український народ, та закликав світ до молитовної та матеріальної солідарності з українським народом.

  • На початку серпня Папа Римський обговорив можливий візит до Києва з українським послом.
  • 24 серпня Папа Франциск заявив, що російська пропагандистка Дарья Дугіна є однією з "невинних, убитих через війну".
  • 25 серпня МЗС України викликало апостольського нунція, аби висловити розчарування словами Папи Франциска про Дугіну.
  • Пізніше стало відомо, що лікар не рекомендує Папі Франциску їхати до України та Росії.
  • Ватикан висловив готовність стати посередником у разі відновлення переговорів України з Росією.
  • 6 листопада Папа Франциск заявив, що його вражає жорстокість російських військових, бо він "має велику пошану до гуманізму російського народу". 
  • 7 листопада посол України в США Оксана Маркарова порадила Папі Римському уважніше читати твори письменника Федора Достоєвського, у відповідь на його вислів про "гуманізм російського народу".
  • 9 листопада Папа Римський Франциск заявив, що війну Росії проти України можна вирішити "м'якою силою діалогу", а не зброєю

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