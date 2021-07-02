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"Парад - сексистське шоу": під Міноборони мітингували проти підборів на взутті військовослужбовиць під час параду на День Незалежності
У Києві біля будівлі Міноборони відбувся мітинг проти участі в параді до Дня Незалежності жінок-військовослужбовців у взутті на підборах
Про це повідомляє НВ.
На мітингу було близько 20 осібДівчата демонстративно зняли туфлі з каблуками та взули кросівки. Також у мітингувальників були плакати "Таран (глава Міноборони України), ці підбори - тобі", "Я тобі не гарненька", "Парад - сексистське шоу".
- Раніше Міноборони показало фото тренувань жіночої "коробки" для параду до Дня Незалежності, на якому жінки марширують у черевиках на підборах.
- У Міністерстві оборони України заявили, що туфлі на підборах як елемент одягу для військовослужбовиць передбачені парадною формою, яку затвердили у 2017 році.
- Віцепрем'єр та дві міністерки виступили із заявою щодо маршу військовослужбовиць у взутті з підборами: вони обурились рішенням Міноборони.
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