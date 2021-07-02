"Парад - сексистське шоу": під Міноборони мітингували проти підборів на взутті військовослужбовиць під час параду на День Незалежності

Про це повідомляє НВ.

На мітингу було близько 20 осіб

Раніше Міноборони показало фото тренувань жіночої "коробки" для параду до Дня Незалежності, на якому жінки марширують у черевиках на підборах.

У Міністерстві оборони України заявили, що туфлі на підборах як елемент одягу для військовослужбовиць передбачені парадною формою, яку затвердили у 2017 році.

Віцепрем'єр та дві міністерки виступили із заявою щодо маршу військовослужбовиць у взутті з підборами: вони обурились рішенням Міноборони.

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Дівчата демонстративно зняли туфлі з каблуками та взули кросівки. Також у мітингувальників були плакати "Таран (глава Міноборони України), ці підбори - тобі", "Я тобі не гарненька", "Парад - сексистське шоу".