Паралімпійка-чемпіонка Шевчук зі світовим рекордом тріумфувала на ЧС з паверліфтингу

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Українка Мар'яна Шевчук, яка виступає у ваговій категорії до 55 кг, на змаганнях у Тбілісі побила світовий рекорд. У третій спробі паралімпійка взяла вагу 133,5 кг і перевершила результат 133 кг - рекорд, який сама і встановила у травні 2021 року.



У першій спробі українка Шевчук повторила результат, з яким тріумфувала на цьогорічній Паралімпіаді у Токіо (125 кг).



Чемпіонат світу з паверліфтингу



Тбілісі, Грузія



Жінки, до 55 кг



1. Мар'яна Шевчук (Україна) – 133,5 кг



2. Бесра Думан (Туреччина) – 121 кг



3. Тамара Підпальна (ПКР) – 120 кг

Нагадаємо, 27 серпня українка Мар'яна Шевчук здобула перемогу в змаганнях з паверліфтингу на Паралімпіаді-2020.

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