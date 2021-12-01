Паралімпійка-чемпіонка Шевчук зі світовим рекордом тріумфувала на ЧС з паверліфтингу
Українська паралімпійка Мар'яна Шевчук здобула перемогу на чемпіонаті світу з паверліфтингу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Українка Мар'яна Шевчук, яка виступає у ваговій категорії до 55 кг, на змаганнях у Тбілісі побила світовий рекорд. У третій спробі паралімпійка взяла вагу 133,5 кг і перевершила результат 133 кг - рекорд, який сама і встановила у травні 2021 року.
У першій спробі українка Шевчук повторила результат, з яким тріумфувала на цьогорічній Паралімпіаді у Токіо (125 кг).
Чемпіонат світу з паверліфтингу
Тбілісі, Грузія
Жінки, до 55 кг
1. Мар'яна Шевчук (Україна) – 133,5 кг
2. Бесра Думан (Туреччина) – 121 кг
3. Тамара Підпальна (ПКР) – 120 кг
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Нагадаємо, 27 серпня українка Мар'яна Шевчук здобула перемогу в змаганнях з паверліфтингу на Паралімпіаді-2020.
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