Парламент Естонії на безальтернативній основі обрав ексректора Тартуського університету та директора музею президентом
31 серпня Рійгікогу обрав ексректора Тартуського університету та директора Національного музею Алара Каріса президентом країни на безальтернативній основі
Про це повідомляє пресслужба естонського парламенту, передає Еспресо.TV.
Вперше Рійгікогу обирав президента серед лише однієї кандидатури. Опозиція не спромоглась висунути власного кандидата.
За його кандидатуру проголосували 72 депутати з 101, незаповненими виявилися 8 виборчих бюлетенів. У голосування прийняли участь 80 депутатів.
Мінімальна необхідна кількість голосів для обрання президента парламентом становить 68 голосів.
Каріс був обраний в ході другого туру голосування. В ході першого туру в понеділок за нього проголосували 63 депутати з 101.
Кандидатуру Каріса висунули обидві правлячі партії: Центру та Реформ, у яких на двох 59 депутатів в парламенті. У вівторок більшість від опозиційної Соціал-демократичної партії (11 голосів) перед другим туром голосування заявили, що підтримають кандидата. Раніше вони виступали за другий термін для чинного президента Керсті Кальюлайд.
Каріс народився 26 березня 1958 року. Він є молекулярним генетиком і біологом розвитку, а також колишнім ректором Естонського університету природничих наук (2003-2007) і Тартуського університету (2007-2012). З 2013 року він працював держконтролером, в 2017 році очолив Естонський національний музей.
Його дружина Сірье Каріс є директором Тартуського міського музею. У них двоє дорослих синів і доросла дочка.
У передвиборчому інтерв'ю порталу телерадіомовлення ERR Каріс заявив, що зовнішньополітичне становище Естонії, на його думку, "дуже добре".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.79
Купівля 26.79Продаж 27.01
-
EUR
Купівля 31.5Продаж 31.9
- Актуальне
- Важливе