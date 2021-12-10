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Парламент має негайно провести засідання для обговорення протистояння загрозі російського вторгнення – Петро Порошенко

10 грудня, 2021 п'ятниця
23:54
війна з Росією Порошенко

Верховна Рада повинна негайно провести засідання для обговорення ситуації, пов’язаної з ймовірністю початку Росією повномасштабних військових дій проти України

Про це сказав п’ятий президент України, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Я просто зараз вимагаю від української влади відповідних дій. Ми маємо скликати Раду національної безпеки і оборони, запросивши туди лідерів всіх фракцій, включаючи опозиційні, бо ця дискусія має відбутися на об’єднання суспільства, народу і країни для того, щоб підвищити здатність України давати відсіч агресору", – підкреслив лідер "Європейської Солідарності".

Петро Порошенко також заявив, що президент Зеленський повинен прийти у Верховну Раду для обговорення загрози ескалації з боку Росі та заходів, які будуть вживатися на рівні всіх органів державної влади для протистояння цим загрозам.

"Президент має прийти в парламент, провести закриту сесію. Чому в Конгресі Сполучених Штатів, Бундестазі, Європарламенті обговорюється питання України, а український парламент поки що не залучений до цього? Я твердо переконаний, що це також буде крок на збільшення здатності захисту нашої держави", – сказав він.

П’ятий Президент України також підкреслив, що укріплення обороноздатності держави має бути відображено в державному бюджеті. "Степане Тимофійовичу (Полторак – ред..), поправте мене, якщо я неправий, але останній раз ще ми з вами підвищували грошове забезпечення українським військовим", – додав Петро Порошенко.

Лідер "Європейської Солідарності" підкреслив, що армію потрібно забезпечити пальним, зброєю, амуніцією. «Це підвищення ціни, яку заплатить Путін, якщо буде намагатися сунутись на нашу територію, в українську державу. І це точно здатне зупинити Путіна і це буде прийняття рішення, щоб в Україні не було війни", – переконаний він.

"Бо немає народу в світі, який би більше хотів миру, ніж українці, ніж ми з вами. Я в цьому твердо переконаний", – зауважив Петро Порошенко.

П’ятий президент України також зазначив, що загроза початку вторгнення російської армії в Україну зараз обговорюється на усіх міжнародних майданчиках: "Сьогодні в Ліверпулі проходить рада міністрів закордонних справ країн Великої сімки, в понеділок відбудеться засідання Ради міністрів закордонних справ Євросоюзу з питань України. У вівторок відбудеться, і я дякую своїм колегам депутатам Європарламенту, відбудуться дебати по Україні в Європарламенті. Вчора відбулися дебати в Бундестазі – одним з перших питань, які розглядає уряд Німеччини, є питання України. 16-17 грудня відбудеться Рада Європейського Союзу – питання України буде в порядку денному".

"У мене вимога до української влади – ви маєте бути на кожному з цих засідань. Бо в 2014 році мене як президента не запрошували на Раду Європейського Союзу і тим не менше вперше в історії ми там були. Ми донесли правду, забезпечили прийняття рішення про санкції проти Росії і об’єднаного пакету допомоги Україні", – зазначив він.

Верховна Рада
Порошенко
Володимир Зеленський
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