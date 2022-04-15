Парламент Румунії ухвалив рішення про підтримку вступу Молдови у ЄС

Про це заявили після засідання спільної комісії парламентів обох країн з європейської інтеграції, пише Newsmaker.

"Ми вітаємо рішення Молдови подати заявку на вступ до ЄС, а також отримання анкети Єврокомісії. Ми вітаємо швидке проходження процедур, необхідних для євроінтеграції, та готові надати усю можливу підтримку уряду Молдови. Ми вітаємо реформи та розвиток демократичних процесів у Молдові та закликаємо якнайшвидше визнати європейські перспективи країни на основі досягнутого прогресу", - йдеться у тексті документа.

Крім того, депутати домовилися створити консультативний орган під егідою парламенту Румунії, який допомагатиме Молдові наближати національне законодавство до європейських стандартів.

Учасники засідання також засудили агресивну війну РФ і висловили солідарність з Україною.

Відзначимо, що Молдова та Грузія отримали від ЄС анкету щодо статусу кандидата лише цього тижня. Україна опрацьовує її вже з 9 квітня і станом на сьогодні, 15 квітня, завершує роботу над першою частиною опитувальника щодо членства в ЄС

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