На цьому наголосили в заяві глобальної парламентської мережі "Об'єднані для України" (United for Ukraine), делегація якої відвідала Україну напередодні річниці повномасштабного вторгнення РФ.

До складу делегації увійшли представники парламентів 13 європейських країн та Європарламенту. У спільній заяві вони засудили безпідставну й несправедливу агресію Росії проти України та незаконну окупацію українських регіонів і наголосили, що ніколи не визнають незаконних спроб Росії анексувати частину української території, що мали місце з 2014 року.

"Ми повністю підтримуємо цілі України відновити свій суверенітет та територіальну цілісність в межах міжнародно визнаних кордонів", – зазначено в заяві.

Парламентарі переконані, що перемога України є "критично важливою для європейської та глобальної безпеки, а також для перспектив сталого миру на європейському континенті".

"Якщо Росія не буде знищена на полі бою в Україні цього року, її військова машина залишиться серйозною військовою загрозою, яка може зрости в більш масштабний конфлікт з усією Європою та зміцнити зусилля автократичних держав порушити глобальний міжнародний порядок, заснований на правилах. Ми переконані, що цього потрібно запобігти, в тому числі за допомогою збільшення військової та оборонної підтримки для України, санкційного тиску на Росію та її глобальних союзників, включаючи Білорусь та Іран", – наголошено в заяві.

Учасники мережі закликали всіх партнерів надати Україні необхідні військові засоби для перемоги та прискорити цей процес, зауваживши, що постачання якісної та сучасної зброї "є єдиним шляхом досягнення перемоги України, зменшення кількості жертв та пошкоджень інфраструктури України, а також створення основи для миру та стабільності в Європі".

Парламентарі засудили тактику терору мирних людей, яку застосовує Росія, обстрілюючи житлові райони та критичну цивільну інфраструктуру. Вони також наголосили на необхідності створити спеціальний трибунал за злочинну агресію, адже всі винуватці мають отримати покарання. Вони закликали прискорити юридичну конфіскацію заморожених резервів і активів Росії за кордоном задля компенсації шкоди, завданої Україні й українським громадянам. А також висловили підтримку мирній формулі, запропонованій Володимиром Зеленським.

Учасники мережі "Об'єднані для України" наголосили, що бачать Україну частиною європейської та євроатлантичної родини та підтримують її майбутнє членство в ЄС.

"Ми також очікуємо з великою надією на саміт НАТО у Вільнюсі та закликаємо країни-члени НАТО надати чіткі та міцні гарантії безпеки для України. Ми впевнені, що членство України в НАТО значно сприятиме безпеці Альянсу та допоможе російському суспільству остаточно позбутися імперських мрій, які Путін використовує для укріплення свого режиму. Це послужило б сильним сигналом, що Україна не перебуває у сфері інтересів Росії, а Росія не має права вето на розширення НАТО. Україна значно посилить Альянс та його європейський стовп, оскільки українська армія є найсильнішою та перевіреною в бою в Європі. Гарантії майбутнього членства України в НАТО допоможуть забезпечити сталий мир в Європі та будуть відігравати важливу роль у здійсненні демократичних перетворень у Росії", – йдеться в заяві.

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з делегацією подякував за візит і назвав його "важливим сигналом підтримки".

"Ми раді, що маємо таких чудових партнерів, які допомагають нашій країні не втратити незалежність і життя наших людей. Адже люди – це наш найбільший пріоритет", – зазначив Зеленський.

Він наголосив на важливості збройної, дипломатичної, санкційної підтримки з боку європейської спільноти, а також подякував партнерам за ухвалені рішення щодо визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Щодо євроатлантичних прагнень України, то Зеленський зауважив, що рішення надати Україні статусу кандидата в члени ЄС та підтримка майбутнього членства нашої країни в Євросоюзі "мотивує українців жити, а Збройні Сили України – відстоювати територіальну цілісність держави на полі бою". І додав, що в Україні існує надзвичайно велика підтримка набуття членства в ЄС і НАТО.