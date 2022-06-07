Парламенти Молдови та Румунії вперше у своїй історії проведуть спільне засідання

Про це заявив речник молдовського парламенту Ігор Гросу на прес-конференції за підсумками зустрічі з головою палати депутатів парламенту Румунії Іоном-Марчелом Чолаку, який прибув з візитом до Кишинева, повідомляє NewsMaker.

Гросу не уточнив дату запланованого засідання, але зазначив, що воно відбудеться станеться найближчим часом.

"Ми організуємо перше спільне засідання парламентів Румунії та Молдови. Радий повідомити, що воно відбудеться у Кишиневі. Це чіткий сигнал підтримки нинішньої влади... Румунія завжди була на боці Молдови. Я впевнений, що разом ми зможемо створювати історію наших країн", – наголосив речник молдовського парламенту.

Під час візиту до Кишинева Іон-Марчел Чолаку також зустрінеться з президентом Майєю Санду та прем'єр-міністром Наталією Гаврилицею. Чолаку зазначив, що має намір обговорити з ними ситуацію в регіоні, безпеку на кордонах Молдови та можливе вирішення проблеми черг вантажного транспорту на молдовсько-румунському кордоні.

Відзначимо, що Молдова перебуває у складній безпековій ситуації через значну активність проросійських сил у самопроголошеному Придністров'ї. Проте уряд ще не вирішив, чи звертатися до інших країн по військову допомогу.

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