Партнери пообіцяли Україні 321 танк, – посол у Франції Омельченко

Про це він сказав в етері французького каналу BFMTV.

"На сьогодні багато країн офіційно підтвердили свою згоду на постачання 321 важкого танка в Україну", – заявив дипломат, не уточнивши, про які саме країни йдеться.

Омельченко наголосив на важливості того, щоб українські війська отримали танки якнайшвидше.

"Що стосується термінів постачання, то вони варіюються в кожному конкретному випадку. Деяким потрібно провести технічне обслуговування, інші розв'язувати питання логістики, треті чекають на отримання інших моделей, щоб віддати ті, які вони дають", – пояснив посол.

"Нам потрібна ця допомога якнайшвидше. Якщо чекати до серпня чи вересня, то буде занадто пізно", – наголосив він.

За словами Омельченка, Україна готується до можливого наступу Росії на кількох фронтах навесні 2023 року. "Ми не боїмося, ми готуємося дуже серйозно", – зазначив дипломат.

У контексті постачання танків західні ЗМІ часто цитують слова головнокомандувача Збройних Сил Валерія Залужного, який стверджував в інтерв'ю The Economist минулого року, що Україні потрібні не менш як 300 танків для успішного наступу, не враховуючи іншої техніки.

Нагадаємо, Україна отримає 14 танків Leopard 2 від Бундесверу, також Німеччина дозволила країнам-партнерам надавати українським захисникам німецькі танки з власних запасів.

24 січня, стало відомо, що президент США Джо Байден готовий відправити танки Abrams в Україну, щоби стимулювати Німеччину передати "леопарди".

За підсумками останніх переговорів, Україна розраховує отримати близько 100 танків Leopard від 12 країн.

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