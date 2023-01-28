Партнери пообіцяли Україні 321 танк, – посол у Франції Омельченко
Посол України у Франції Вадим Омельченко стверджує, що західні країни загалом пообіцяли надати Києву 321 важкий танк
Про це він сказав в етері французького каналу BFMTV.
"На сьогодні багато країн офіційно підтвердили свою згоду на постачання 321 важкого танка в Україну", – заявив дипломат, не уточнивши, про які саме країни йдеться.
Омельченко наголосив на важливості того, щоб українські війська отримали танки якнайшвидше.
"Що стосується термінів постачання, то вони варіюються в кожному конкретному випадку. Деяким потрібно провести технічне обслуговування, інші розв'язувати питання логістики, треті чекають на отримання інших моделей, щоб віддати ті, які вони дають", – пояснив посол.
"Нам потрібна ця допомога якнайшвидше. Якщо чекати до серпня чи вересня, то буде занадто пізно", – наголосив він.
За словами Омельченка, Україна готується до можливого наступу Росії на кількох фронтах навесні 2023 року. "Ми не боїмося, ми готуємося дуже серйозно", – зазначив дипломат.
- У контексті постачання танків західні ЗМІ часто цитують слова головнокомандувача Збройних Сил Валерія Залужного, який стверджував в інтерв'ю The Economist минулого року, що Україні потрібні не менш як 300 танків для успішного наступу, не враховуючи іншої техніки.
- Нагадаємо, Україна отримає 14 танків Leopard 2 від Бундесверу, також Німеччина дозволила країнам-партнерам надавати українським захисникам німецькі танки з власних запасів.
- 24 січня, стало відомо, що президент США Джо Байден готовий відправити танки Abrams в Україну, щоби стимулювати Німеччину передати "леопарди".
- За підсумками останніх переговорів, Україна розраховує отримати близько 100 танків Leopard від 12 країн.
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