PayPal зупинила роботу в Росії через агресію РФ проти України

Про це пише Reuters з посиланням на заяву головного виконавчого директора компанії Дена Шульмана.



"Зважаючи на обставини, ми призупиняємо послуги PayPal в Росії", - заявив Шульман. Це стосується послуги переказів Xoom.



Він додав, що компанія підтримує міжнародну спільноту в засудженні жорсткої військової агресії Росії проти України.



PayPal дозволить російським користувачам зняти гроші "протягом певного часу". Реєстрацію нових користувачів сервіс зупинив 2 березня.

Нагадаємо, 1 березня міжнародна платіжна система Mastercard заблокувала деяким російським фінансовим установам доступ до своєї мережі у рамках санкцій, що вводяться проти Російської Федерації за вторгнення в Україну.