PayPal зупинила роботу в Росії через агресію РФ проти України
PayPal Holdings 5 березня зупинила надання послуг в Росії
Про це пише Reuters з посиланням на заяву головного виконавчого директора компанії Дена Шульмана.
"Зважаючи на обставини, ми призупиняємо послуги PayPal в Росії", - заявив Шульман. Це стосується послуги переказів Xoom.
Він додав, що компанія підтримує міжнародну спільноту в засудженні жорсткої військової агресії Росії проти України.
PayPal дозволить російським користувачам зняти гроші "протягом певного часу". Реєстрацію нових користувачів сервіс зупинив 2 березня.
- Нагадаємо, 1 березня міжнародна платіжна система Mastercard заблокувала деяким російським фінансовим установам доступ до своєї мережі у рамках санкцій, що вводяться проти Російської Федерації за вторгнення в Україну.
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