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Печиво на смальці: декілька смачних та бюджетних рецептів

22 вересня, 2023 п'ятниця
17:45
рецепти Печиво

Печиво на смальці - це смачний і досить традиційний вид печива. Адже, як зрозуміло з самої назви, воно готується на основі натурального свинячого смальцю

Смалець надає випічці більш насичений присмак і хрусткість, а також, таке печиво довше зберігається без втрати смакових якостей. Якщо порівнювати користь від приготування смаколиків на маргарині чи смальці, тут беззаперечним лідером буде смалець. Оскільки він містить лише природні насичені жири, на відміну від маргарину, який створений штучним шляхом та може містити значну кількість трансжирів.

Печиво на смальці і сметані у вигляді рогаликів

Інгредієнти:

  • пшеничне борошно – 320 г
  • розпушувач – 6 г
  • сметана – 200 г
  • смалець – 100 г
  • джем або повидло
  • цукрова пудра (для подачі)

Покроковий рецепт печива на смальці:

  1. У ємність просіюємо борошно та розпушувач. Додаємо смалець та перетираємо руками в крихти. Насипаємо сметану та замішуємо тісто.
  2. Готове тісто загортаємо у плівку харчову та відправляємо в холодильник на пів години.
  3. Потім потрібно розкачати тісто товщиною 2-3 мм та розрізати на рівні частини у формі шматочків піци. На широкий край кожної частини тіста кладемо кілька ложок джему або повидла та скручуємо до центру.
  4. Деко для випічки накриваємо пергаментним папером та викладаємо наше печиво. Ставимо у розігріту до 180 градусів духову шафу на 20 хвилин.
  5. Перед подачею присипаємо нашу випічку цукровою пудрою. Готово!

Фото: Freepik

Якщо ж вам хочеться приготувати печиво на смальці без сметани, є чудовий рецепт з додаванням меду. Печиво виходить розсипчастим та просто тане в роті.

Пісочне печиво на смальці з медом

Інгредієнти:

  • пшеничне борошно – 210 г
  • розпушувач – 6 г
  • мед – 40 г
  • смалець – 50 г
  • одне куряче яйце
  • цукор – 50 г
  • сіль – 1/4 чайної ложки

Покрокове приготування:

  1. У велику ємність обережно вбиваємо яйце, додаємо цукор та сіль, все перемішуємо вінчиком.
  2. Далі виливаємо мед у суміш, додаємо підтоплений у мікрохвильовій печі смалець і добре перемішуємо до утворення однорідної маси. В цю ж ємність просіюємо борошно та розпушувач. Починаємо перемішувати спочатку лопаткою, щоб об’єднати всі рідкі та сухі інгредієнти, а потім вимішуємо тісто руками 10 хвилин.
  3. Готове тісто розкочуємо не дуже тонко, адже воно майже не збільшиться в розмірі під час випікання. Для того, щоб надати нашому печиву цікаву форму, вирізаємо тісто за допомогою форм для печива. Якщо такого кухонного начиння у вам немає, використовуйте звичайну склянку.
  4. Деко накриваємо пергаментним папером та викладаємо наше печиво. Ставимо у розігріту до 180 градусів духову шафу на 15 хвилин. Готовність перевіряємо дерев'яною шпажкою.
  5. Розсипчасте медове печиво готове. Смачного!

Фото: Freepik

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