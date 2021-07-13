Пекінська компанія розробила для підводної розвідки дрон Robo-Shark у формі акули
Пекінська компанія Boya Gongdao Robot Technology розробила дрон Robo-Shark у формі акули для підводної розвідки
Про це повідомляє DroneDJ, передає "Укрінформ".
Довжина акули-дрона дорівнює 2,2 м, його максимальна швидкість під водою 18,5 км за годину.
Також апарат обладнаний системою "всебічного уникнення перешкод".
Крім того, у Robo-Shark "значний простір всередині" для завантаження нових технологій, завдяки яким дрон збільшує свої можливості в рамках спеціальних місій. Robo-Shark був виготовлений, зокрема, для проведення підводних розвідувальних операцій, пошуку та порятунку людей, спостереження за підводними човнами.
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