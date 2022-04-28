Пенсіонерам на окупованих територіях, які отримували пенсії через Укрпошту, зараховуватимуть їх на рахунки в Ощадбанку

Про це повідомило Міністерство соціальної політики з посиланням на відопвідне урядове рішення.

Згідно з ним пенсіонерам, які отримували пенсійні виплати за місцем проживання і залишилися на тимчасово окупованих територіях або у місцях активних бойових дій, вся сума пенсії зараховуватиметься на рахунки, відкриті в Ощадбанку.



Таке рішення пов'язане з тим, що Укрпошта не може технічно доставити ці кошти в такі населені пункти.

"Пенсія буде зарахована на рахунки після подання Укрпоштою за погодженням з військово-цивільними адміністраціями до Пенсійного фонду інформації про відсутність технічної можливості здійснювати виплату і доставку пенсій на певних територіях", – пояснили у міністерстві.



Отримати свої гроші можна буде у будь-якому відділенні Ощадбанку на безпечній території, надавши паспорт та ідентифікаціний код. Також потрібно буде підписати договір про відкриття банківського рахунку.



Кошти зберігатимуться на рахунку і при відновленні доступу до таких територій Укрпошта доставить повну суму її отримувачам за місцем проживання. У випадку ж переселення людини Укрпошта може доставляти пенсію за новою адресою.



"Для пенсіонерів, які отримують виплати на банківські картки, нічого не змінюється і їм пенсія зараховується на картки", – уточнило Мінсоцполітики.

Нагадаємо, на Вінниччині поліція викрила злочинну групу, яка вчинила низку крадіжок з будинків пенсіонерів.