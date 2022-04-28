Пенсіонерам на окупованих територіях, які отримували пенсії через Укрпошту, зараховуватимуть їх на рахунки в Ощадбанку
Укрпошта не має технічної можливості доставляти пенсії на окуповані території, але ці кошти будуть нараховані таким пенсіонерам на рахунки в Ощадбанку
Про це повідомило Міністерство соціальної політики з посиланням на відопвідне урядове рішення.
Згідно з ним пенсіонерам, які отримували пенсійні виплати за місцем проживання і залишилися на тимчасово окупованих територіях або у місцях активних бойових дій, вся сума пенсії зараховуватиметься на рахунки, відкриті в Ощадбанку.
Таке рішення пов'язане з тим, що Укрпошта не може технічно доставити ці кошти в такі населені пункти.
"Пенсія буде зарахована на рахунки після подання Укрпоштою за погодженням з військово-цивільними адміністраціями до Пенсійного фонду інформації про відсутність технічної можливості здійснювати виплату і доставку пенсій на певних територіях", – пояснили у міністерстві.
Отримати свої гроші можна буде у будь-якому відділенні Ощадбанку на безпечній території, надавши паспорт та ідентифікаціний код. Також потрібно буде підписати договір про відкриття банківського рахунку.
Кошти зберігатимуться на рахунку і при відновленні доступу до таких територій Укрпошта доставить повну суму її отримувачам за місцем проживання. У випадку ж переселення людини Укрпошта може доставляти пенсію за новою адресою.
"Для пенсіонерів, які отримують виплати на банківські картки, нічого не змінюється і їм пенсія зараховується на картки", – уточнило Мінсоцполітики.
- Нагадаємо, на Вінниччині поліція викрила злочинну групу, яка вчинила низку крадіжок з будинків пенсіонерів.
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