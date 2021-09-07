Перебував у міжнародному розшуку: у Києві правоохоронці затримали іноземця

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.



За даними правоохоронців, під час обшуку орендованого будинку, в якому переховувався чоловік, поліцейські виявили нарколабораторію та посіви конопель.



Відзначається, що в Румунії чоловіка засудили до 10,5 років позбавлення волі за відмивання грошей і поширення наркотиків на території країн ЄС, а в Болгарії за аналогічний злочин він отримав 6 років ув'язнення.



"Щоб уникнути покарання, зловмисник зник, тому його оголосили в міжнародний розшук", - йдеться у повідомленні.



Співробітники поліції встановили, що 55-річний іноземець, використовуючи підроблені документи на ім'я іншої людини, оселився в орендованому будинку під Києвом, в якому його і затримали.



"Під час обшуку орендованого будинку поліцейські виявили нарколабораторію та посіви конопель. Вилучені кущі конопель, обладнання для їх вирощування, 39 пакетів з "товаром" та підроблені документи. Крім того, розкрито двох осіб з його оточення, це - громадяни Молдови та Румунії", - повідомили в поліції.



Вирішується питання про його тимчасовий арешт з подальшою екстрадицією. Крім того, за фактом функціонування нарколабораторії відкрито кримінальне провадження.

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