Перебував у міжнародному розшуку: у Києві правоохоронці затримали іноземця
У Києві правоохоронці затримали 55-річного іноземця, який перебував у міжнародному розшуку за відмивання грошей і торгівлю наркотиками
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.
За даними правоохоронців, під час обшуку орендованого будинку, в якому переховувався чоловік, поліцейські виявили нарколабораторію та посіви конопель.
Відзначається, що в Румунії чоловіка засудили до 10,5 років позбавлення волі за відмивання грошей і поширення наркотиків на території країн ЄС, а в Болгарії за аналогічний злочин він отримав 6 років ув'язнення.
"Щоб уникнути покарання, зловмисник зник, тому його оголосили в міжнародний розшук", - йдеться у повідомленні.
Співробітники поліції встановили, що 55-річний іноземець, використовуючи підроблені документи на ім'я іншої людини, оселився в орендованому будинку під Києвом, в якому його і затримали.
"Під час обшуку орендованого будинку поліцейські виявили нарколабораторію та посіви конопель. Вилучені кущі конопель, обладнання для їх вирощування, 39 пакетів з "товаром" та підроблені документи. Крім того, розкрито двох осіб з його оточення, це - громадяни Молдови та Румунії", - повідомили в поліції.
Вирішується питання про його тимчасовий арешт з подальшою екстрадицією. Крім того, за фактом функціонування нарколабораторії відкрито кримінальне провадження.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.65
Купівля 26.65Продаж 26.9
-
EUR
Купівля 31.5Продаж 31.9
- Актуальне
- Важливе