Перебував у розшуку Інтерполу: СБУ затримала на Тернопільщині "кримінального авторитета" з РФ
Служба безпеки України затримала "кримінального авторитета" з РФ на прізвисько "Рома Попенок", який намагався поширити вплив російського криміналітету на територію України
Про це повідомляє прес-центр СБУ.
За оперативною інформацією, розшукуваний займав у російському кримінальному середовищі високе положення та перебував у статусі "смотрящого" за Ульянівською областю РФ.
"Іноземець переховувався в Україні від кримінальної відповідальності за участь у злочинній організації. Щоб потрапити до України зловмисник використовував підроблені документи, оформлені на чуже ім'я", - йдеться у повідомленні.
Співробітники СБУ затримали злочинця за місцем його переховування в м. Кременець Тернопільської області. Його передали співробітникам Національної поліції.
Наразі вирішується питання щодо застосування до затриманого екстрадиційного арешту, а також перевіряється можлива причетність іноземця до скоєння тяжких злочинів на території України.
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