Перебував у розшуку Інтерполу: СБУ затримала на Тернопільщині "кримінального авторитета" з РФ

Про це повідомляє прес-центр СБУ.



За оперативною інформацією, розшукуваний займав у російському кримінальному середовищі високе положення та перебував у статусі "смотрящого" за Ульянівською областю РФ.

"Іноземець переховувався в Україні від кримінальної відповідальності за участь у злочинній організації. Щоб потрапити до України зловмисник використовував підроблені документи, оформлені на чуже ім'я", - йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ затримали злочинця за місцем його переховування в м. Кременець Тернопільської області. Його передали співробітникам Національної поліції.

Наразі вирішується питання щодо застосування до затриманого екстрадиційного арешту, а також перевіряється можлива причетність іноземця до скоєння тяжких злочинів на території України.