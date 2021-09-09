Перебував у розшуку Інтерполу: в Одеській області затримали бойовика ІД

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Повідомляється, що вихідець із Центральної Азії був завербований бойовиками ІДІЛ у Туреччині. Він знаходився у розшуку за вчинення злочинів, пов’язаних із фінансуванням терористичної діяльності.

"Переховуючись від правоохоронних органів, іноземець прибув до України. Перебував у нашій державі із порушенням вимог міграційного законодавства", - йдеться в повідомленні.

Чоловіку обрали запобіжний захід у вигляді екстрадиційного арешту.

Операція із розшуку і затримання проводилась спільно з Національним центральним бюро Інтерполу в Україні.