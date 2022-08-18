Перебуваю за межами України проти своєї волі та домагатимуся справедливості, - Корбан
Громадський діяч, голова Штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан розповів, що перебуває в Європі та має тимчасовий статус
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Я дуже хочу приїхати до України. З перших хвилин повномасштабного вторгнення я захищав Україну. Чиясь зла воля вирішила, що мене не варто пускати в країну, без пояснення причини. З указом Президента мене так і не ознайомили й на запит адвокатів указу не надали", - зауважив Корбан.
За його словами, ця ситуація потребує тривалої юридичної процедури.
"В мене вилучили український паспорт. За законом України мене зобов'язані пропустити в країну на 30 днів, щоб я міг боротися за свої права. Я змушений перебувати за межами України проти своєї волі та домагатимуся справедливості", - наголосив Корбан.
Також голова Штабу оборони Дніпра додав, що працює дистанційно.
"Штаб оборони Дніпра зазнає труднощів у роботі, бо я працюю дистанційно. Дистанційно складно зрозуміти потреби військових та фронту. Але штаб працює, і ми надаємо допомогу армії", - підкреслив Корбан.
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