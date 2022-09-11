Перед кожним контрнаступом ЗСУ обстрілюють ворога агітаційними снарядами
Заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр розповіла про один із способів інформаційної роботи з ворогом на місцевості де нема інтернету
Про це вона розповіла у себе в facebook, опублікувавши відповідне відео.
Перед тим як просуватися вперед, українські військові "передають привіт" російським окупантам запуском агітаційних снарядів. Це дає їм можливість дізнатися алгоритм того, як здатися в полон.
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"В кожному снаряді 1,5 тисячі одиниць. Це нагадування для окупантів, що Україна скоро поверне свої землі, а вони ще мають шанс скласти зброю та вижити", - йдеться у відео.
- 11 вересня військовий експерт Іван Ступак заявив, що одним із головних чинників успішного контрнаступу ЗСУ на Харківщині стала чудова спецоперація Генштабу з дезінформації противника.
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