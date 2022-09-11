English Львів Головна
ua en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Перед кожним контрнаступом ЗСУ обстрілюють ворога агітаційними снарядами

Перед кожним контрнаступом ЗСУ обстрілюють ворога агітаційними снарядами

11 вересня, 2022 неділя
17:44
війна з Росією Перед кожним контрнаступом ЗСУ обстрілюють ворога агітаційними снарядами

Заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр розповіла про один із способів інформаційної роботи з ворогом на місцевості де нема інтернету

Про це вона розповіла у себе в facebook, опублікувавши відповідне відео.

Перед тим як просуватися вперед, українські військові "передають привіт" російським окупантам запуском агітаційних снарядів. Це дає їм можливість дізнатися алгоритм того, як здатися в полон.

Читайте також: Залужний: Від початку вересня під контроль України повернуто понад 3000 кв км

"В кожному снаряді 1,5 тисячі одиниць. Це нагадування для окупантів, що Україна скоро поверне свої землі, а вони ще мають шанс скласти зброю та вижити", - йдеться у відео.

                       

  • 11 вересня військовий експерт Іван Ступак заявив, що одним із головних чинників успішного контрнаступу ЗСУ на Харківщині стала чудова спецоперація Генштабу з дезінформації противника.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

ЗСУ
окупанти
Військові новини
Читайте також:
Володимир Путін
10 вересня, 2022 субота
Путін може легко оголосити про перемогу і піти з території України, - Портников
Карта Херсонщина
10 вересня, 2022 субота
Окупанти в паніці влаштовують перевиховні в'язниці для своїх військових, - депутат Херсонської облради Хлань
Мікулаш Бек
10 вересня, 2022 субота
На краю прірви. У Чехії, яка головує в ЄС, обережно натякнули на можливий вихід Угорщини з Союзу
Київ
+15°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.76
    Купівля 39.76
    Продаж 40.71
  • EUR
    Купівля 39.57
    Продаж 40.83
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, неділя
11 вересня
17:29
ЗСУ захопили російські дрони з документацією
У Куп'янську ЗСУ дісталися російські "орлани" разом із документацією
17:12
Ексклюзив
ЗСУ
Війська РФ мають перспективу каскадного обвалу оборони по всій лінії фронту, - військовий експерт Киричевський
16:54
Чорногорія
"Чорногорія у всьому має бути на боці ЄС": МЗС країни запропонувало скасувати безвіз для громадян РФ
16:51
Павло Маташук
В Україні ліквідували підполковника армії РФ, - офіцер ЗСУ Штефан
16:17
Оновлено
Російські окупанти обстріляли центр Слов'янська
Окупанти одночасно обстріляли Краматорськ, Слов'янськ та Миколаївку: пошкоджено багатоповерхівку, промоб'єкти, знищено ЦНАП
16:05
Рамзан Кадиров
Кадиров відправить проти України понад 3 тис. нових найманців
15:48
Лавров
Лавров розповів, якою є позиція Путіна щодо мирних переговорів з Україною
15:47
Ірландія
В Ірландії розпочався експеримент з гарантованого доходу для творчих професій
15:45
Ексклюзив
На фото Збройні сили України
Ситуація біля Бахмута та Краматорська дуже складна. Ворог готується до лобової атаки, - депутат Дружківської міської ради Довбня
15:39
Ексклюзив
Андрій Піонтковський
Всі надії Путіна на перемир'я отримали 8 вересня потужну відсіч, - Піонтковський
15:36
Урсула фон дер Ляєн
Ми допоможемо відбудувати Україну як вільну, сучасну країну на шляху до ЄС, - президентка Єврокомісії
15:25
окупанти танк
У Маріуполі зафіксували рух російської військової техніки на виїзд із міста
15:24
Ексклюзив
Володимир Путін
Путін може мобілізувати 300-400 тис. "зомбованих" людей, - військовий експерт Притула
15:09
Оновлено
Шахтар - Чорноморець
УПЛ: "Дніпро-1" розгромив "Металіст 1925", результати інших матчів 4-го туру
15:08
Російський винищувач Су-34
Російські льотчики хочуть втекти до Латинської Америки. ГУР оприлюднило їхні імена
15:01
Україна - Польща, Олексій Лень (праворуч)
Україна програла Польщі у 1/8 фіналу Євробаскету-2022
14:59
Біла Церква сьогодні святкує 990-річчя
Біла Церква сьогодні святкує 990-річчя
14:43
200 днів незламності
За 200 днів повномасштабної війни з РФ правоохоронці розшукали понад 5,5 тис. зниклих дітей
14:31
Росія готує псевдореферендум з приєднання окупованих регіонів України
Через контрнаступ ЗСУ на Харківщині окупанти відмовилися від наміру щодо "референдумів", - росЗМІ
14:13
Нейт Діас та Тоні Фергюсон (ліворуч)
Кривдник Макгрегора ефектно переміг "гільйотиною" у прощальному бою в UFC
14:11
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
Російські окупанти планують знову обстріляти ЗАЕС і звинуватити в цьому Україну, - розвідка
14:05
шкільні підручники
У Балаклії окупанти цілеспрямовано вилучали зі шкіл українські підручники. Є документи, - журналіст Казанський
14:02
Ексклюзив
Шойґу і Герасімов
Вище військове керівництво Росії втратило контроль над управлінням своїх підрозділів на Харківщині, - офіцер ЗСУ Басараб
13:54
Покровськ після обстрілів РФ
Рашисти вдарили ракетами по Покровську: 6 загиблих, 5 поранених
13:51
У Слов'янську попрощалися з нацгвардійцем Миколою Лизенко
13:49
Вчені COVID-19
Забруднене повітря впливає на розвиток раку: вчені зробили прорив у дослідженні захворювання
13:34
Ексклюзив
окупанти в Херсоні
На Херсонщині окупанти оголосили про мобілізацію місцевого населення, - журналіст Молчанов
13:34
Денис Шмигаль
Україна має амбіцію за два роки стати повноцінною частиною ЄС, - Шмигаль
13:25
Air Moldova
"Ізоляція держави-агресора має бути тотальною": МЗС України привітало рішення Молдови про заборону польотів до РФ
13:21
Наталка Діденко
Волого, хмарно, з періодичними дощами. Наталка Діденко спрогнозувала погоду на 12 вересня
13:07
Су-34
У Криму з невідомих причин впав літак Су-34, - росЗМІ
12:56
На фото очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Окупанти втікають навіть з тих міст Луганщини, які захопили ще у 2014 році, - Гайдай
12:41
діти
Через збройну агресію РФ в Україні 747 дітей отримали поранення різного ступеню тяжкості
12:36
Air Moldova
Молдовська авіакомпанія Air Moldova готова через суд добитися відновлення рейсів до Москви
12:24
У Вознесенську є "прильоти". Поранено цивільних
12:23
ППО
Над Дніпропетровщиною українська ППО збила ворожу ракету
12:12
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 11 вересня: скільки коштують долар та євро
12:09
"Єкатеріна = Путін": в Одесі невідомі розписали пам’ятник Катерині ІІ
11:58
Валерій Залужний
Залужний: Від початку вересня під контроль України повернуто понад 3000 кв км
11:46
Ударні дрони СБУ перетворили на металобрухт 70 російських танків
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV