Перед кожним контрнаступом ЗСУ обстрілюють ворога агітаційними снарядами

Про це вона розповіла у себе в facebook, опублікувавши відповідне відео.

Перед тим як просуватися вперед, українські військові "передають привіт" російським окупантам запуском агітаційних снарядів. Це дає їм можливість дізнатися алгоритм того, як здатися в полон.

Читайте також: Залужний: Від початку вересня під контроль України повернуто понад 3000 кв км

"В кожному снаряді 1,5 тисячі одиниць. Це нагадування для окупантів, що Україна скоро поверне свої землі, а вони ще мають шанс скласти зброю та вижити", - йдеться у відео.

11 вересня військовий експерт Іван Ступак заявив, що одним із головних чинників успішного контрнаступу ЗСУ на Харківщині стала чудова спецоперація Генштабу з дезінформації противника.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb