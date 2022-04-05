Передавав окупантам паролі та дані про військових і цивільних: керівнику Миколаївської окружної прокуратури оголосили підозру в державній зраді

Про це повідомляють на офіційному Telegram-каналі Служби безпеки України.

За попередньою інформацією, наразі посадовця затримано в ході спецоперації СБУ та офіційно оголошено про підозру за ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

Крім того, у СБУ є аргументовані докази, що він колаборував із представниками силових структур Росії. Як стало відомо, підозрюваний використовував посередника, щоб відвести підозри від себе.

За наявними даними СБУ, він передавав інформацію про оперативну обстановку у Миколаєві та області, а також про загиблих військових і цивільних осіб, полонених та місць їх утримання.

Через зрадника росіяни також отримували інформацію про результати обстрілів Миколаєва, добові паролі на блокпостах області тощо.

Напередодні СБУ провела спецоперацію задля документації зради. Через підставну особу чоловікові передали імітовані списки загиблих військовослужбовців ЗСУ.

Через декілька днів ці списки уже було зафіксовано у представника російських військ, за яким також стежила Служба безпеки.

Крім того, у результаті обшуків у підозрюваного було вилучено техніку з доказами його колабораціоністської діяльності.

Під час допиту зрадник визнав свою провину.



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