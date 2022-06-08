Про це заявила помічниця держсекретаря США в питаннях Європи і Євразії Карен Донфрід.

Вона підкреслила: президент Байден чітко заявив, що Сполучені Штати роблять усе, щоб посилити позиції України, коли вона сяде за стіл переговорів. "Я думаю, коментар (президента Байдена газеті NYT, – ред.) про те, що дипломатія завершує війни, є дуже важливим. Він процитував Президента Зеленського, який сказав, що зрештою ця війна буде завершена дипломатичним шляхом" - зауважила Донфрід на прохання уточнити, яку позицію займають США щодо шляхів завершення війни в Україні.

"Але я думаю, що цей стіл переговорів, на жаль, не є питанням близького часу", - зауважила представниця Держдепартаменту США. У цьому контексті вона зауважила, що наразі немає жодних ознак, що Росія вестиме добросовісний діалог.

Донфрід також підтвердила позицію щодо уникнення обговорень українського питання без України.

"Ми підтримуємо право України бути вільною, демократичною і незалежною державою. Нічого про Україну без України. Ми залишаємося відданими захисту українського суверенітету й територіальної цілісності",- наголосила помічниця держсекретаря США.

Вона нагадала, що з лютого цього року Сполучені Штати надали Україні $6,3 мільярда в якості оборонної, гуманітарної та економічної допомоги.

"Боротьба Україна – це наша боротьба. Це боротьба всіх нас за демократію і свободу. Тож ми триматимемо курс разом із народом України, бо розуміємо, що свобода не дається даром", - зауважила Донфрід.

4 червня в Офісі президента України назвали три ключові умови відновлення переговорів з РФ.

6 червня в ефірі Еспресо Надзвичайний і Повноважний посол України у Великій Британії 2005-2010 рр. Ігор Харченко заявив, що Україна сяде за стіл переговорів з Росією тільки після поразки російської армії та звільнення всіх окупованих українських територій.

22 травня міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевічіс назвав аморальними всі розмови про поступки для президента РФ Володимира Путіна.

Президент США Джо Байден заявив, що не тиснутиме на уряд України для територіальних поступок Росії заради миру.

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