Про це інформує в телеграмі Служба безпеки України.

Правоохоронці під час контрдиверсійних заходів виявили коригувальника вогню російських загарбників у Харкові.

"Зловмисник наводив російські ракети на військові та стратегічно важливі об’єкти на Харківщині", – пише пресслужба.

Слідство встановило, що місцевий житель Донеччини був завербований російськими спецслужбами "МГБ "ДНР" ще на початку повномасштабного вторгнення РФ. Росіяни наказали зловмиснику переїхати до Харкова для вистеження та подальшої передачі інформації про дислокацію Збройних Сил України, військових та інших важливих об’єктів критичної інфраструктури. Коригувальник фіксував все на камеру і позначав геолокації на картах.

"Отримані відомості передавав через "зв’язкового". Ним виявився бойовик терористичної організації "ДНР", який входив до складу окупаційного угруповання на східному напрямку. Для комунікації використовували заздалегідь відпрацьований Телеграм-канал, а передачу розвідданих здійснювали у вигляді медіафайлів з текстовим описом прилеглої території об’єкта", – додають в СБУ.

Удома в чоловіка під час обшуку знайшли телефон із доказами листування.

Коригувальнику повідомили про підозру за колабораційну діяльність. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

22 листопада СБУ повідомила про затримання колаборанта, який "вибивав голоси" у місцевих з окупантами за приєднання Херсона до РФ

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