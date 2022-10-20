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"Перелік звинувачень є абсурдним": ведуча "Інтера" Даугулє заперечує закиди у поширенні російських наративів

20 жовтня, 2022 четвер
16:21
Таблоїд На фото: журналістка "Інтера" Анастасія Даугулє

Ведуча телеканалу "Інтер" Анастасія Даугулє прокоментувала звинувачення у проросійській орієнтації, які висунула народна депутатка Мар’яна Безугла у депутатському запиті СБУ, Нацради та міністра культури

Про це Анастасія Даугулє повідомила у коментарі "Главкому".

Народна депутатка від партії "Слуга народу" Мар’яна Безугла направила депутатський запит до Служби безпеки України, Нацради з питань телебачення та радіомовлення та міністра Олександра Ткаченка щодо присутності в ефірі національного марафону журналістів, які мають проросійську орієнтацію та пропагують "кремлівські наративи".

Анастасія Даугулє, яка є в списку тих, чиєю присутністю в інформаційному Телемарафоні обурена Безугла, прокоментувала депутатський запит.

"Я ніколи не працювала на телеканалах NewsOne, ZIK, 112, "Наш" тощо. Ніколи не висловлювалась щодо так званої "дискримінації" мови, "громадянської війни" на Донбасі, правомірності окупації Криму. Перелік звинувачень є абсурдним і безглуздим", – зазначила журналістка.

Натомість ведуча телеканалу "Інтер", на якому протягом тривалого часу інформаційну політику курував російський політтехнолог Ігор Шувалов, під час Революції Гідності обстоювала позицію президента Януковича. Після його втечі Анастасія неодноразово була співведучою організованих "Інтером" концертів до 9 травня.

Серед заслуг Даугулє - ще одна фраза, яку і коментатори в соцмережах, і медіаексперти регулярно згадують журналістці. Так, вона казала, що "вулиці наших міст називають іменами фашистських злочинців". У коментарі виданню Даугулє наголосила, що вважає депутатський запит Безуглої сповненим "безпідставних звинувачень за змістом і ідеологічних кліше за формою".

На свій захист, Даугулє також каже, що з першого дня повномасштабної війни залишається в Україні. 

"Нікуди не тікала в найтяжчі дні, цілодобово працювала на інформаційному фронті, спала на підлозі в редакції, під звуки пострілів та вибухів виїжджала на зйомки, небезпечні відрядження на лінію зіткнення тощо. Шкода, що під час повномасштабного вторгнення, коли Україна героїчно протистоїть російській навалі, народний депутат спрямовує сили на підживлення дискурсу внутрішньої ненависті та доносів", – додала вона.

Журналістка також обурилась, що "подібні запити відволікають поважні державні органи, до яких спрямоване звернення, від роботи з протидії реальному ворогові". 

"Сподіваюсь, що народний депутат розбереться в ситуації і не дозволить використовувати своє ім’я в політичних чварах", – наголосила Даугулє.

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