"Перемогли нацистів – переможемо і рашистів!": Інститут національної пам’яті презентував нове гасло до 8-9 травня

Про це повідомляється на офіційній сторінці Інституту у фейсбуці.



"Для нас пам’ятні дні символізують не тріумф переможців над переможеними, а є нагадуванням про страшну катастрофу, яка стала можливою в результаті приходу до влади і змови двох тоталітарних режимів – нацизму і комунізму", - йдеться у пості.



За словами представництва Інституту нацпамʼяті, зогляду на те, що цьогоріч Україна наближається до пам'ятних дат в умовах повномасштабного військового вторгнення Росії, традиційне гасло буде дещо видозмінене і звучатиме так: "Перемогли нацистів – переможемо і рашистів!".



Червоний мак залишиться незмінним символом памʼяті.



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