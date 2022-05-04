"Перемогли нацистів – переможемо і рашистів!": Інститут національної пам’яті презентував нове гасло до 8-9 травня
Український інститут національної пам’яті оприлюднив нове гасло до Дня памʼяті та примирення і до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
Про це повідомляється на офіційній сторінці Інституту у фейсбуці.
"Для нас пам’ятні дні символізують не тріумф переможців над переможеними, а є нагадуванням про страшну катастрофу, яка стала можливою в результаті приходу до влади і змови двох тоталітарних режимів – нацизму і комунізму", - йдеться у пості.
За словами представництва Інституту нацпамʼяті, зогляду на те, що цьогоріч Україна наближається до пам'ятних дат в умовах повномасштабного військового вторгнення Росії, традиційне гасло буде дещо видозмінене і звучатиме так: "Перемогли нацистів – переможемо і рашистів!".
Червоний мак залишиться незмінним символом памʼяті.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.16
Купівля 31.16Продаж 32.02
-
EUR
Купівля 32.76Продаж 33.74
- Актуальне
- Важливе