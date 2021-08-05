Переселенців звільнять від штрафів за прострочення кредитів та займів: Зеленський підписав закон

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.



Згідно з повідомленням, закон сприятиме захисту осіб, які постраждали від збройної агресії Рф на сході України та від тимчасової окупації Криму.



Так, закон передбачає, що загальна сума процентів за кредитним договором або договором позики ВПО не може перевищувати суми процентів, нарахованої протягом строку, на який надавався кредит (позика), за мінімальною ставкою, визначеною договором.



При цьому за неналежне виконання зобов'язань за кредитними договорами особам з числа переселенців не нараховуватиметься неустойка, а також не наставатиме відповідальність у вигляді сплати суми боргу та інші майнові санкції.



Відповідно до закону, кредитор зобов'язаний здійснити перерахунок заборгованості за кредитом впродовж семи днів після письмового звернення ВПО.



Відступлення права вимоги за кредитним договором позичальника з числа ВПО без його згоди забороняється.



Зазначається, що відповідальність за невиконання чи неналежне виконання ВПО кредитних зобов'язань покладається на РФ як на державу-окупанта відповідно до норм міжнародного права.



У пресслужбі зауважили, що положення документа стосуються кредитних договорів і договірних позик, укладених до 20 лютого 2014 року з внутрішньо переміщеними особами з Криму і Севастополя, та до 14 квітня 2014 року - для договору з ВПО з окупованих територій Донецької та Лугансько областей, а також території проведення АТО/ООС.



Зазначається, що закон набирає чинності через місяць з дня його опублікування.

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